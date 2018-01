Renault Trucks bringt 2019 Elektro-Lkw auf den Markt

Die vollelektrischen Lastwagen für den Stadt- und Verteilerverkehr werden serienmäßig im Renault Trucks Werk in Blainville-sur-Orne (Normandie) produziert. Elektromobilität ist derzeitig der Grundpfeiler der Energiestrategie von Renault Trucks – so das Unternehmen – bezüglich des nachhaltigen Transports in Innenstädten. Die neue Modellreihe an Nullemissionsfahrzeugen soll demzufolge zur Verbesserung der Luftqualität und zur Eindämmung der Klimaerwärmung beitragen. Durch den geräuscharmen Betrieb und dem damit möglichen Über-Nacht-Transport könne zusätzlich die Verkehrsüberlastung zu den Stoßzeiten reduziert werden. Für den Lieferverkehr in Stadtzentren sieht Renault Trucks deshalb den Elektro-Lkw in Zukunft.

Bereits seit 2009 investiere Renault Trucks stark in die Forschung und Entwicklung von Elektro-Lkw. In Zusammenarbeit mit Kunden wurde Unternehmensangaben zufolge speziell der Betrieb unter echten Einsatzbedingungen verschiedener vollelektrischer Versuchsfahrzeuge im Bereich von 12 bis 16 Tonnen erprobt. Die verschiedensten Praxistests mit Carrefour, Guerlain, Nestlé sowie der Delanchy-Gruppe ermöglichten es Renault Trucks, grundlegende Erkenntnisse bezüglich des Einsatzes, der Batteriecharakteristik, der Lade-Infrastruktur sowie des Services und der Wartung von Elektro-Lkw zu gewinnen.

Zusätzlich zu diesen Versuchsfahrzeugen brachte Renault Trucks bereits 2010 in Frankreich einen 4,5-Tonner, den Maxity Elektro, auf den Markt: „Durch diese Markteinführung des Maxity Elektro konnten wir unser Vertriebsnetz auf den Verkauf, die Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen vorbereiten“, erklärt François Savoye, Leiter der Abteilung Energiestrategie bei Renault Trucks. „Unsere aktuelle Modellreihe an Elektrofahrzeugen ist nun eine rentable Transportlösung, was 2010 noch nicht der Fall war.“

Zusätzlich zu dem bereits erworbenen Verständnis bezüglich Kunden- und Marktanforderungen, profitiere Renault Trucks außerdem von der Forschung und der Entwicklung der Volvo Gruppe, zu der Renault Trucks bereits seit 2001 gehört. Diese nutze bereits bewährte Technologien und Synergien der unterschiedliche Geschäftseinheiten, wie beispielsweise bei der Elektrifizierung von Bussen. Die so realisierten Skaleneffekte ermöglichten es Renault Trucks, 2019 für seine Kunden eine Modellreihe an rentablen Elektrofahrzeugen herauszubringen. Im Produktionswerk von Renault Trucks in Blainville-sur-Orne in der Normandie werde eine dedizierte Montagelinie für die rein elektrischen Lkw eingerichtet.