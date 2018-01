Cronimet Envirotec gewinnt Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis

Am 25. Januar 2018 verlieh Staatssekretär Machnig im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2017 an die Cronimet Envirotec GmbH, einem Tochterunternehmen der Cronimet Holding GmbH.

Das Bundeswirtschaftsministerium zeichnet mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis herausragende Beispiele rohstoff- und materialeffizienter Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen sowie anwendungsorientierter Forschungsergebnisse aus. Neben der Cronimet Envirotec waren weitere Technologien respektive Verfahren von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zum Recycling von Metallen, Kunststoffen, Magneten sowie Auto-und Flugzeugteilen nominiert.

In einem Recyclingprozess werden werthaltige Industrieschlämme umweltschonend und ohne chemische Veränderung aufbereitet, sodass die erhaltenen Rohstoffe in der Industrie erneut verwendet werden können. Diese effiziente Rückgewinnung von Wertstoffen überzeugte die unabhängige Jury, so Cronimet. Vierzehn Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft erklärten Cronimet Envirotec zum Preisträger in der Kategorie “Unternehmen”.

„Der Preis ist eine große Anerkennung für unsere Leistungen im Bereich der Rohstoffsicherung und eine starke Motivation für die Zukunft”, so Cronimet Envirotec CEO Dr. Filipe Costa. Stetige Kapazitätserweiterungen und die Inbetriebnahme einer Brikettieranlage stellen in den kommenden Monaten neue Meilensteine der Cronimet Envirotec dar.