Strautmann: Ökonomische Entsorgungslösungen

Bei einer jährlichen Materialmenge zwischen 5 bis 280 Tonnen Kartonage oder Folie ist laut Unternehmen die Anschaffung einer Ballenpresse wirtschaftlich. Die kleine Stellfläche der Ballenpressen ermögliche eine interne Aufstellung direkt am Material-Anfallort. Mit Ballengewichten von 30kg bis 450kg sorge die Volumenreduzierung für eine optimale Transportauslastung bei internen und externen Transporten. Bei der Ballenvermarktung könnten zusätzlich Erlöse erzielt werden.

AutoLoadBaler ist eine halbautomatische Ballenpresse mit Sammelwagen und automatischem Befüllsystem. Kartonage wird laut Hersteller direkt in den Sammelwagen gesammelt und in Sekundenschnelle in die Maschine eingeschoben. Durch einen Klick auf den Startknopf soll sich der Sammelwagen von alleine entleeren. Mit 530 kN Presskraft werde das Material dann in 450kg schwere direktvermarktungsfähige Ballen verdichtet. Durch die Reduzierung der Laufwege sollen bis zu 4.000 Stunden im Jahr eingespart werden können.

Mit dem LiquiDrainer sollen sich volle Getränkebehälter entleeren lassen. Die Flüssigkeiten und Umverpackungen werden laut Hersteller durch den LiquiDrainer sauber getrennt und gezielt und sicher abgeführt. Die Getränkebehälter können entwertet werden, um Missbrauch von Flüssigkeiten und Getränkebehältern zu vermeiden.

Halle A5, Stand 241/340