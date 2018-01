Lindner Recyclingtech: Hochleistungsshredder für das Kunststoffrecycling

Mit den neuen Universalzerkleinerern Micromat HP und Micromat BW will Lindner Recyclingtech Kunststoff-Recyclern besonders hohe Durchsatzleistungen bei zugleich sehr hohen Output-Qualitäten ermöglichen.

Der chinesische Importstopp für Kunststoffabfälle sowie das kommende Europäische Verpackungsgesetz mit seinen ambitionierten Recyclingquoten eröffnen Verwertungsbetrieben neue, attraktive Möglichkeiten. Die neuen, auf besonders hohe Durchsätze ausgelegte Baureihe Micromat HP sowie der ebenfalls neue Micromat BW von Lindner Recyclingtech, die für das Schneiden von Folienabfällen auf ein vorgegebenes Format optimiert ist, sollen genau diese Anforderungen erfüllen.

Die neuen Shredder der HP(High performance)-Reihe sollen gegenüber den bisherigen Micromat-Systemen Durchsatzsteigerungen von bis zu 30 Prozent ermäglichen. Dazu hat Lindner nach eigenen Angaben die Rotorgeometrie überarbeitet, um die Messer pro Umdrehung noch effizienter zu nutzen. Je nach Baulänge und Kundenwunsch sollen die Micromat-Einwellenzerkleinerer mit Motoren von 132 kW oder 160 kW Leistung ausgerüstet sein, die den Rotor mit einer Drehzahl von 105 U/min antreiben.

Die neuen Einwellenzerkleinerer der Baureihe Micromat BW sind laut Lindner Recyclingtech darauf ausgelegt, in gepresster Form als Ballenware angelieferte Kunststoff-Folienabfälle direkt und ohne Vorarbeiten zu shreddern. Die speziell konfigurierten Schnitteinheiten mit 116-mm-Spitzmessern sollen dabei für ein Outputmaterial mit definierter Größe in den Abmessungen eines DIN-A4-Blattes sorgen. Dies erleichtere das automatisierte Sortieren nach Kunststofftyp, so dass schließlich ein hochwertiges Ausgangsprodukt für die anschließende Wiederverarbeitung vorliegt. Ein 132-kW-Motor liefere das notwendige Drehmoment, um den Rotor über das zugehörige Getriebe mit 80 U/min zu betreiben und damit Durchsätze von bis zu 15 Tonnen pro Stunde zu erreichen.

