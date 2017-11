Wien feiert „Sauberste Region Österreichs 2017“

Die Preisübergabe fand am Montag im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in den Hofstallungen im Wiener MuseumsQuartier statt. Die Anti-Littering Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“ vergibt den Award jährlich in Kooperation mit dem Österreichischen Städtebund, dem Österreichischen Gemeindebund und der Österreich Werbung.

„Reinwerfen statt Wegwerfen“-Verantwortlicher und ARA-Vorstand Werner Knausz: „Wien ist tatsächlich anders, nämlich sauber und aufgeräumt. Ich bin überzeugt, dass unsere Hauptstadt auch in Zukunft ein internationales Vorbild sein wird und darauf kann Wien wirklich stolz sein“.

Umweltstadträtin Ulli Sima bedankt sich für die Auszeichnung und gratuliert zu allererst den vielen engagierten MitarbeiterInnen der MA 48, die tagtäglich im Einsatz für ein sauberes Wien sind und denen dieser Preis gebührt.