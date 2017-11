Telematik-System für alle (Ab-)Fälle

Das Unternehmen Reinigingsdiensten Rd4 aus dem niederländischen Heerlen setzt Unternehmensangaben zufolge seit 2010 auf die Standardversion des Telematik-Managers couplinkyourfleet, die zusammen mit Couplink stetig weiter modifziert wird. Damit könne Rd4 sein Einzugsgebiet mit 200.000 Einwohnern und 3.500 Firmen effizienter betreuen, indem die Abläufe automatisiert werden.

Für die kommunale Hausmüllentsorgung beispielsweise würden alle Touren einmalig aufgezeichnet: Fällt der Stammfahrer aus, führt das mobile Endgerät auch den ortsunkundigen Ersatzfahrer durch alle Routenpunkte, so der Hersteller. Über ein weiteres Modul könne Rd4 auch die Sperrmülltouren passgenau planen: couplinkyourfleet berechne anhand der Adressdaten die optimalen Routen; die Fahrer erhalten diese wiederum direkt auf ihr mobiles Endgerät, heißt es weiter.

Das Containergeschäft in der gewerblichen Entsorgung ist ebenfalls digitalisiert: Alle Behälter werden per Scanner erfasst und mittels Barcode und Geocodierung in couplinkyourfleet übertragen. Auf diese Weise behält Rd4 jederzeit den Überblick über ausgegebene Behälter, deren Standorte und Leerungsrhythmen. Bei der Abholung werden sie von der in jeden Lkw integrierten Welvaarts-Waage automatisch gewogen – couplinkyourfleet übermittelt die Daten über eine Standardschnittstelle direkt zur Abrechnung in die bestehende Entsorgersoftware enwis von Tegos. Monika Tonne, Vorständin der Couplink Group AG, erklärt: „Für Rd4 ist es – wie für andere Kunden auch – eine Grundvoraussetzung, dass das Telematik-System problemlos in die bestehende IT integriert werden kann. Daher verfügt couplinkyourfleet über 50 Standardschnittstellen zur gängigen ERP- und Entsorgersoftware, darunter selbstverständlich auch enwis.“

Die Telematik-Lösung optimiere zusätzlich die Abrechnung beim Einsammeln von Gelben Säcken, die Rd4 als halbstaatliches Unternehmen zwischen mehreren Gemeinden aufteilen muss. Bislang erfolgten Wiegevorgänge und Datenerfassung manuell. Nun wird der Abfall eingesammelt und sofort automatisch nach Straßen getrennt gewogen; die Wiegedaten werden zur Abrechnung sofort in couplinkyourfleet hinterlegt. Auch die Ausgabe von Müllsäcken wird digital transparent gemacht: Per Android-Lösung auf den mobilen Industriescannern werden die in den Niederlanden üblichen Abfallpässe gescannt – auf diese Weise erhält jeder Haushalt nur die vorgeschriebene Anzahl an Müllsäcken.

Außerdem hat Rd4 sein Entrümpelungsgeschäft – brauchbare Gegenstände werden aufbereitet und über das Secondhand-Geschäft wiederverkauft – deutlich optimiert: Damit diesem Kreislauf kein wertvolles Gut entgeht, erhält der Einsammler einen Auftrag über die zu entrümpelnden Gegenstände. Hat er sie aufgenommen, bestätigt er deren Empfang über sein Endgerät, erfüllt damit die gesetzliche Nachweispflicht und liefert sie an der Rd4-Annahmestelle ab.

Über all diese Prozesse hinweg wird zur Fahrstilanalyse die FMS-Schnittstelle ausgelesen: Denn das individuelle Fahrverhalten eines Lkw-Führers hat direkten Einfluss auf Treibstoffverbrauch und -kosten. Dabei findet eine getrennte Aufzeichnung nach Sammelbetrieb und Transferfahrten statt. So könne jeder Fahrer fair in seinem Fahrstil beurteilt – und nötigenfalls geschult – werden, heißt es abschließend.