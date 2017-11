Glasindustrie weiter auf Erfolgskurs

Die Glasindustrie schließt die ersten drei Quartale des Jahres 2017 mit einem positiven Gesamtergebnis ab. Der Auslandsumsatz zeigt sich dabei weiterhin stark, auch der Inlandsumsatz zieht wieder an. Das positive Ergebnis spiegelt sich in allen Teilbranchen wider.

Der Gesamtumsatz der Glasindustrie in Deutschland stieg um 2,9 Prozent auf rund 7,35 Milliarden Euro an (2016: 7,14 Milliarden Euro), so der Bundesverband Glasindustrie. Der Inlandsumsatz zeigte sich dabei wieder leicht positiv mit einem Plus von 0,4 Prozent, heißt es weiter vonseiten des Vebands. Der Auslandsumsatz verzeichnete weiterhin ein starkes Wachstum von 6,6 Prozent. Die Anzahl der Beschäftigten war leicht rückläufig und sank um 0,9 Prozent auf rund 53.300.

Die Glasbranchen im Überblick

Alle Branchen ziehen für den Zeitraum Januar bis September 2017 eine positive Bilanz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Segment Flachglasherstellung zog der Umsatz wieder an: Die Branche setzte 755 Millionen Euro um (2016: 744 Millionen Euro). Das Umsatzplus beträgt damit 1,4 Prozent. Die Flachglasveredeler sind weiterhin erfolgreich und schlossen das 3. Quartal mit einem Wachstum von 4,1 Prozent ab. Ihr Gesamtergebnis liegt bei 2,89 Milliarden Euro (2016: 2,78 Milliarden Euro). Die Hersteller von Glasfasern schauen ebenfalls auf eine positive Bilanz. Ihr Umsatz stieg um 0,4 Prozent auf 741 Millionen Euro (2016: 739 Millionen Euro). Auch die Spezialglasindustrie wächst weiter. Mit einem Gesamtergebnis von 1,13 Milliarden Euro liegt der Umsatz um 5,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum (2016: 1,07 Milliarden Euro).

Hohlglasindustrie weiterhin positiv

Die Hohlglasindustrie setzt sich zusammen aus den Branchen Behälterglas und Wirtschaftsglas. In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 setzte sie 1,83 Milliarden Euro um (2016: 1,80 Milliarden Euro). Sie wuchs damit um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

BV-Glas-Präsident Dr. Frank Heinricht zu dem Ergebnis: „Das Jahr 2017 ist ein wirtschaftlich erfolgreiches für die Glasindustrie. Erfreulicherweise können wir dies für alle Branchen bestätigen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Entwicklung anhalten wird und wir das Jahr mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen werden.“