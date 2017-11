Schwertransport nach Liberia

„Für unseren Kunden kam es auf eine schnelle Lieferung der Brechanlagen an, um für ein neues Projekt den Zuschlag zu bekommen“, so Markus Krill, Sales Manager bei Kleemann „Wenn wir die Anlagen per Land- und Seeweg transportiert hätten, wären Sie erst Anfang Januar am Zielort gewesen.“

Also wurde von der Kleemann GmbH das Frachtflugzeug Antonov An-124 für den Auftrag gechartert. Dabei waren für den mobilen Backenbrecher Mobicat MC 110 Z EVO und die mobile Kegelbrechanlage Mobicone MCO 9 S EVO zusätzliche Transportsicherungen notwendig, damit bewegliche Bauteile sicher fixiert waren.

Wenige Tage vor dem Transport wurde grünes Licht gegeben, berichtet der Herrsteller. In Zusammenarbeit mit dem Handling-Agent am Flughafen Stuttgart erfolgte die Verladung der Anlagen. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Transportrampe der Antonov verlängert und ein Holzfahrweg im Frachtraum zur Schonung des Bodens verlegt. Schon Anfang Dezember gehen die mobilen Brechanlagen dort in einer Eisenerzmine in Betrieb.