Komptech mit Red-Dot-Award ausgezeichnet

Der Red Dot Award ist ein international anerkannter Designpreis des Designcenters Nordrhein-Westfalen, der in unterschiedlichen Kategorien vergeben wird. Im Bereich „Product Design – Nutzfahrzeuge“ erhielt Komptech in diesem Jahr mit seinem neuen Kompostumsetzer Topturn X4500 diese Auszeichnung.

Beim Topturn X4500 handelt es sich Komptech zufolge um einen Kompostumsetzer für Dreiecksmieten, der den Kompost während der Fahrt mithilfe einer zentralen, großzügig dimensionierten Umsetzwalze wendet und damit belüftet. Besondere Designelemente seien der robuste, dreieckige Rahmen und die mittig platzierte Kabine, die sich zum Transport und zur Wartung hydraulisch absenken lasse. Die Kabine der Maschine sei dabei geräumig, die Bedienung des Informationssystems dank eines großen Farbdisplays intuitiv.

Wichtige Faktoren für die Entwicklung

Bei der Entwicklung des Topturn X4500 standen mehrere Faktoren im Vordergrund, so der Hersteller. Einerseits sollte ein Kompostumsetzer als Einstiegsmaschine für kleine und mittlere Kompostierungsanlagen angeboten werden, andererseits sollte die neue Maschine den gleichen Bedienungskomfort und den gleich hohen Maschinenstandard wie die etablierten größeren Modelle X55 und X63 aufweisen. Und das Ganze musste mit einem attraktiven Einstiegspreis kombiniert werden. Aus fertigungstechnischer Sicht waren damit die wesentlichen Rahmenbedingungen definiert, wobei sich Komptech eigenen Angaben zufolge an den Leitsatz „form follows function“ hält.

Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt: „Sein prägnant geformter, robuster Rahmen verleiht dem Topturn ein besonders eigenständiges Erscheinungsbild. Zudem beeindruckt er mit überaus funktionalen Detaillösungen wie der absenkbaren Kabine.“