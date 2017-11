Sind die aktuellen Clearingverträge ungültig?

In einem Beitrag für die Zeitschrift Abfallrecht hat Eva-Maria Schulze, Abteilungsleiterin im Bundeskartellamt, die aktuelle Situation der dualen Systeme in Bezug auf die Clearingverträge analysiert. Nach ihrer Auffassung sind die „alten“ Clearingverträge am Januar 2018 kartellrechtswidrig.