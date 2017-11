Interseroh erhält slowenischen Umweltpreis

Vorheriger Artikel

In Deutschland werden rund 100 Millionen Einweg-Papierhandtücher am Tag verbraucht. Das geht aus dem Branchenreport „Euromonitor, Tissue and Hygiene Research 2017“ hervor. Dadurch entstehe nicht nur viel Müll, Papierhandtücher hätten auch eine schlechte CO2-Bilanz.