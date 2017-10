Rockster-Prallbrecher bricht Kalkstein in Mardin

Zwar hat der türkische Rockster-Händler Alfamobil bereits viele Maschinen in der Türkei verkauft, bislang noch nicht in den türkischen Teil Mesopotamiens. Mardin ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Mardin Die uralte Stadt liegt im Südosten der Türkei, rund 20 km nördlich der Grenze zu Syrien und nicht weit von der zum Irak. Ausgestattet mit der Siebbox RS104 und dem soppelfunktionalen Rückführ/Haldenband RB95 bricht die Anlage Herstellerangaben zufolge nun Kalkstein mit Kantenlängen von bis zu 700 Millimtern auf 0 bis 35 Millimeter großes Endkorn. Mit einer Tagesleistung von circa 2.000 Tonnen sei der tägliche Bedarf mehr als gedeckt“, so Firmeninhaber Mehmet Bastas. Das Endkorn sei und gutes Trägermatierial für die Straßenbauprojekte.