Auch bei Interseroh stimmen die Zahlen

Der zuständige System-Wirtschaftsprüfer hat dem Unternehmen bestätigt, dass die Mengenmeldungen an die Clearingstelle und das DIHK-Register weitestgehend übereinstimmen.

Bei den Leichtverpackungen (LVP) aus Gelbem Sack und Gelber Tonne seien die Mengen identisch, die Abweichung betrage 0 Tonnen. Bei Altglas lag die Differenz bei 120 (+0,1Prozent) Tonnen, bei der Fraktion Papier/Pappe/Karton (PPK) bei 694 (+0,5 Prozent) Tonnen. „Die dargestellten Differenzen beruhen ausschließlich auf nachträglichen Mengenanpassungen und Nachtragsmengen von Kunden nach dem 30. April 2017“, schreibt der Systemwirtschaftsprüfer in seiner Bescheinigung für das Duale System Interseroh.

„Der Datenabgleich war erforderlich, da es zwischen den Stichtagen 30. April und 6. Juli 2017 offensichtlich zu Nachmeldungen von Systembetreibern an den DIHK gekommen ist. Anders können wir die Differenz in Höhe von 90.000 Tonnen LVP und den wirtschaftlichen Schaden in Höhe von circa 60 Millionen Euro nicht erklären“, sagt Interseroh-Geschäftsführer Markus Müller-Drexel. „Eine Verteilung dieses Schadens auf alle Systeme ist weder für die Verpflichteten noch für jene Systembetreiber akzeptabel, die korrekte Datenmeldungen vorgenommen haben.“

Zuvor hatten bereits Der Grüne Punkt und BellandVision ihre Mengen offengelegt. Alle drei Systeme kommen demnach zusammen auf eine Abweichung von 421 Tonnen. Insgesamt beträgt die Abweichung zwischen den Mengenmeldungen an die Gemeinsame Stele und das DIHK-Register für 2016 etwa 90.000 Tonnen

Müller-Drexel appellierte nochmals an alle Systembetreiber, ebenfalls alle Mengenmeldungen offenzulegen und so auch gegenüber den Kunden für Transparenz zu sorgen. „Bis die neu eingerichtete Zentrale Stelle die lückenlose Prüfung der Meldungen übernimmt, ist es an den Systembetreibern, durch einen transparenten und fairen Clearingstellenvertrag für einen fairen Wettbewerb zu sorgen. Wir würden es begrüßen, wenn weitere Systembetreiber dem Clearingstellenvertrag für 2018 beitreten.“ Bisher haben die vier Systembetreiber DSD, BellandVision, Reclay und Interseroh den neuen Vertrag gezeichnet.