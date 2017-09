Noventiz: Kündigungen lösen keine Probleme

Vorheriger Artikel

In seiner Stellungnahme zum Entwurf des Thüringer Gesetzes zur Anpassung abfallrechtlicher Regelungen an das Kreislaufwirtschaftsgesetz kritisiert der Verband, dass der Begriff "Private Abfallwirtschaft" an keiner Stelle, weder im Gesetzestext noch in der Begründung, vorkomme.