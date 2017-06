Überhitzung vermeiden und Effizienz steigern

Cleanfix-Umschaltventilatoren sollen Überhitzung verhindern und eine Steigerung der Motor-Effizienz ermöglichen, besonders in Maschinen wie Shredder, Siebanlagen und Umschlagbaggern.

Für die Kühlsysteme der Motoren sind Staub und Schmutz eine große Herausforderung, so Cleanfix, Hersteller von Umschaltventilatoren. Ein verschmutzter Kühler führe oft zu einer Überhitzung von Motor, Getriebe und Hydraulik. Die Maschinenbetreiber wären dann mit häufigen und teuren Ausfallzeiten durch Reparaturen, Wartung und Reinigung sowie höherem Kraftstoffverbrauch und einer reduzierten Leistung der Klimaanlage konfrontiert.

Benjamin Hägele, Geschäftsführer der Hägele GmbH sagt: „Cleanfix-Umschaltventilatoren bieten die optimale Kühlsystemreinigungslösung für Arbeitseinsätze, bei denen Staub- und Schmutzpartikel die Kühlsysteme verstopfen und zur Überhitzung des Motors führen. Besonders effektiv ist Cleanfix für Anwendungen im Recycling, sowie in allen weiteren Bereichen in denen Maschinen in staubigen Umgebungen eingesetzt werden.“

Die Cleanfix-Umschaltventilatoren der Hägele GmbH verfügen über eine automatische Kühlerreinigung und tragen zu einer optimalen Kühlung und verlängerten Lebensdauer der Maschine bei, heißt es weiter. Ein sauberer Kühler bedeute reduzierte Wartung, weniger Ausfallzeiten und erhöh somit die Profitabilität des Betriebs. Darüber hinaus ermöglich das Cleanfix-System erhebliche Kraftstoffeinsparungen.

„Unsere Ventilatoren sind intelligent“, erklärt Benjamin Hägele, „Nicht nur, dass sie den Luftstrom umkehren, um den Kühler kräftig zu reinigen, sondern auch der Flügelwinkel passt sich automatisch dem Kühlbedarf des Motors an, so dass Kühlung und Luftströmung optimiert werden, um Kraftstoff zu sparen – das spart bares Geld.“