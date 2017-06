Rockster zeigte neuen Prallbrecher R1000S

Der neue Prallbrecher trage den Anforderungen der Kunden an einen erhöhten Bedienungs- und Sicherheitskomfort Rechnung und beinhalte folgende Features: ein neuentwickeltes Multifunktionsfarbdisplay, eine Auto Start- und Stopp-Funktion, eine stufenlose, vollhydraulische Brechspaltverstellung mit integriertem Messsystem sowie die automatische lastabhängige, stufenlose Regelung der Fördergeschwindigkeit und eine neue Schlagleistenfixierung.

Auch der hydraulisch höhenverstellbare Magnetabscheider, die hydraulisch senkbare Siebbox und die schwenkbare Bühne erleichtern Rockster zufolge die Wartung der Anlage erheblich. Die vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten und eine 2-Deck-Vorabsiebung mit Siebmasche sorgen, so der Hersteller, für ausgezeichnete Endkornqualität. Die nach oben schwenkbaren Türen sollen einen freien Zugang zu den Wartungsöffnungen ermöglichen und seien äußerst Platz sparend.

Der R1000S im Detail

Die Abwurfschurre der Vorabsiebung schwinge mit, um Ablagerungen im Schacht zu verhindern. Die vibrierende Abzugsrinne transportiere das Material auf das Hauptband und verhindere den Verschleiß des Gurtes – dadurch würden erhebliche Verschleißkosten eingespart. Die Einlaufbreite von knapp einem Meter und der überdimensionale Rotordurchmesser von über einem Meter sollen beste Durchsatzleistungen in den unterschiedlichsten Anwendungen ermöglichen. Der Schlagleistentausch sei mittels aufgebauter Schlagleistenwechselvorrichtung möglich, eine externe Hebevorrichtung sei nicht notwendig. Die Schlagleisten sind Herstellerangaben zufolge in verschiedenen Qualitätsstufen erhältlich. Das optionale Siebsystem – bestehend aus dem kompakten Kreisschwingsieb RS100 in Kombination mit dem patentrechtlich geschützten doppelfunktionalen Rückführ-/Haldenband RB92 – ist die perfekte Ergänzung für die raupenmobile Kompaktbrechanlage R1000S zur Erstellung von 100 Prozent definiertem Endkorn, heißt es weiter. Die hydraulisch senkbare Siebbox erleichtere außerdem die Wartungs- und Servicearbeiten.

Durch die Transportabmessungen – Länge 10,1 m, Breite 2,55 m und Höhe 3,2 m – und das Gewicht von 30,4 Tonnen könne der Rockster R1000S ohne speziellen Genehmigungsaufwand transportiert werden. Gerade einmal zehn Minuten dauert es, so Rockster, den Prallbrecher abzuladen und in Einsatz zu bringen. Im Falle eines Transports inklusive des optionalen Siebsystems ist die Demontage des Retourbandes und Siebkastens nicht nötig. Diese Transportabmessungen – Länge 14,0 m, Breite 2,98 m und Höhe 3,2 m sollen ebenfalls einen Transport ohne einer speziell erforderlichen Genehmigung ermöglichen.