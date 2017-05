APK plant Bau mehrerer Kunststoff-Recyclinganlagen

Das Unternehmen aus Merseburg hat eine neue Technologie entwickelt, um Kunststofftypen und -verbunde zu recyceln, bei denen dies bisher nicht möglich war. Dazu gehören zum Beispiel Mehrschichtfolien, die üblicherweise in Verpackungen verwendet werden. Mit der Technologie lassen sich spezifische physikalische und chemische Eigenschaften verschiedener Polymertypen trennen und hochreine Kunststoffe gewinnen.

Vorstandssprecher Klaus Wohnig erklärte aus Anlass der Messe Interpack 2017 in Düsseldorf, dass APK den Bau von Anlagen sowohl in Europa als auch in Asien voranbringen werde: „Wir haben eine fortschrittliche und wirtschaftlich interessante Recyclingtechnologie entwickelt, um nahezu neuwertige Polymere aus Kunststoffverpackungsabfällen zu gewinnen. Wir nennen das Newcycling®. Unser Ziel ist es, nicht nur in Europa zu expandieren, sondern unsere Technologie auch in die Region bringen, in der das Thema akut ist: Nach Südostasien. Wir sind offen für weitere Kooperationen mit Industriepartnern, um das bisher lineare Modell der Kunststoffwirtschaft in ein zirkulares zu überführen.“