Alba eröffnet Ersatzbrennstoff-Anlage

Alba Nordbaden hat in Karlsruhe in Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, sowie des Bürgermeisters der Stadt Karlsruhe, Klaus Stapf, ihre neue Anlage zur Gewinnung von Ersatzbrennstoffen (EBS) eröffnet.

In der neuen Anlage, die bereits den Forderungen der neuen Gewerbeabfallverordnung entspricht, stellt Alba aus gemischten Bau- und Gewerbeabfällen hochwertige Brennstoffe her, die in Kraft- und Zementwerken als Ersatz für fossile Energieträger zum Einsatz kommen. Jährlich können so rund 33.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe produziert werden, deren Energieleistung einem jährlichen Stromverbrauch von über 41.000 Zwei-Personen-Haushalten entspricht.

„Die Abfallverwertung und Energiebereitstellung sind wichtige Kern- und Zukunftsthemen. Für unsere Landesregierung steht der Schutz der Schöpfung, der endlichen Ressourcen ganz oben auf der Tagesordnung. Die Anlage, die heute eröffnet wird, leistet einen direkten Beitrag zur nachhaltigen Energiewirtschaft“, sagt Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

„Mit unserer Anlage tragen wir dazu bei, dass die Umwandlung von nicht stofflich verwertbaren Abfällen zu Ersatzbrennstoffen weiter zunimmt“, so Dr. Eric Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der Alba Group. „In Zeiten von zur Neige gehenden Primärressourcen ist dies ein wesentlicher Schritt hin zu einem nachhaltigeren Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Rohstoffreserven. Neben Abfallvermeidung ist das Thema Rohstoffeffizienz eine unserer wesentlichsten Aufgaben, um nachkommenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.“

„Die neue Gewerbeabfallverordnung wird voraussichtlich in diesem August in Kraft treten“, so Robert Kassel, Geschäftsführer Alba Nordbaden. „Mit unserer EBS-Anlage sind wir für Karlsruhe und die Region bestens darauf vorbereitet. Unsere Kunden sind mit uns auf der sicheren Seite.“

Die neue EBS-Anlage ermöglicht erstmals eine einstufige Zerkleinerung des Abfalls. Mittels eines vollautomatischen Prozesses mit Überbandmagneten und Nah-Infrarot-Technik werden verwertbare Materialien wie Kunststoffe, eisenhaltige und Nichteisen-Metalle aus dem Stoffstrom entfernt. Chlorhaltige Bestandteile werden ebenfalls während des Sortierprozesses ausgeschleust. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Ersatzbrennstoffe.