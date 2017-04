Markt für Glasverpackungen schließt 2016 positiv ab

Der Absatz von Behälterglas in Tonnen stieg nach Angaben des Bundesverbandes Glasindustrie im Jahr 2016 auf 4,1 Mio. Tonnen. Dies entspricht einer Steigerung von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl die Entwicklungen im In- als auch im Ausland zeigten sich positiv: Der Absatz im Inland blieb mit einem Plus von 0,6 Prozent relativ konstant, im Ausland steigerte er sich um 1,9 Prozent.