VBS präsentiert Ansätze für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit

Die gute Nachricht sei, dass die Zufriedenheit der bayerischen Bürger mit ihrer Müllabfuhr grundsätzlich hoch ist, wie zuletzt eine bayernweit repräsentative Emnid-Umfrage zeige. Dennoch stehe die Kreislaufwirtschaft vor einigen Problemen, die sich letztlich auch auf die Zufriedenheit der Bürger auswirken würden, sollte es hierbei nicht zu verlässlichen Lösungen kommen. In diesem Zusammenhang kritisierte der VBS-Präsident vor allem den schleichenden zur Rekommunalisierung der Hausmüllabfuhr, was zu höheren Gebühren für den Bürger führen kann.

In der Zusammenarbeit mit der kommunalen Seite plädiert die private bayerische Abfallwirtschaft – neben einer sachlichen Diskussion über Wirtschaftlichkeitsaspekte – grundsätzlich für Fairness und Vertrauen. Ein offener, ehrlicher Umgang miteinander ist eine wesentliche Voraussetzung des gemeinsamen Erfolgs. Entscheidend ist auch, alle gegenseitigen Zusagen einzuhalten und den Worten entsprechende Taten folgen zu lassen. Aus Sicht des VBS sei eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kommunen und privater Entsorgungswirtschaft der Normalfall in Bayern. Heinz kritisierte jedoch, dass das Verhalten einzelner Landkreise diese grundsätzlich positive partnerschaftliche Zusammenarbeit erschwere. Denn Kommunen, die bei öffentlichen Ausschreibungen ausschließlich auf den billigsten Preis fixiert sind, provozieren Probleme in der Dienstleistungsqualität, welche dann auf alle privaten Entsorger zurückfallen. Ebenso ist der schleichende Trend zur Rekommunalisierung der Haumüllabfuhr eine Belastung für eine vertrauensvolle, gemeinsame Zielerreichung.

Als wesentlichen Ansatz für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit stellte der VBS- Präsident das Projekt „Orientierungshilfen für öffentliche Ausschreibungen in der Entsor- gungsbranche“ vor. Die gemeinsam von Bayerischen Landkreistag, dem Bayerischen Städ- tetag, dem Auftragsberatungszentrum Bayern und dem VBS entwickelten Orientierungshilfen bieten eine Hilfestellung für kommunale Auftraggeber um eine preiswerte, aber hochwertige Entsorgung sicherstellen. Eine konsequentere Anwendung der Orientierungshilfen wäre in beiderseitigem Interesse. Aus Sicht des VBS ist insbesondere eine Wertungsmatix ein sinnvolles Instrument, um bei öffentlichen Ausschreibungen ökologische und soziale Kriterien neben dem Preis als Zuschlagskriterien heranziehen zu können.