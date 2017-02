Neuer Umschlagbagger für Schrott und Hafen

Die neue Maschinengeneration wird laut Hersteller von einem 261-kW-Dieselmotor der Abgasstufe Tier 4f inklusive Leerlaufstoppautomatik und Eco-Mode angetrieben. Alternativ sind eine Tier 3a Variante und ein Elektromotor erhältlich.

Neu ist das Sennebogen Green-Hybrid-Energierückgewinnung beim 860. Ein mittig zwischen den beiden Hubzylindern am Ausleger montierter Rückgewinnungszylinder kompensiert in seiner Funktion das Auslegergewicht und verringert damit die Energiekosten um bis zu 30 Prozent. Dieser zusätzliche Hydraulikzylinder speichert beim Herablassen des Auslegers die Energie in Druckgaszylindern, die im Heck der Maschine platziert sind. Für den nächsten Hub steht diese gespeicherte Energie dann wieder zur Verfügung. Das Prinzip lässt sich mit einer Feder vergleichen, die gestaucht wird und beim Entspannen ihre Energie wieder abgibt.