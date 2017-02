Machinio: Gebrauchte Maschinen finden

2013 gegründet, befinden sich mittlerweile über 1,2 Millionen Maschinen aus dem Bereich Recycling, Baubranche, Landtechnik, Werkzeugmaschinen, Verarbeitungsmaschinen, Druckmaschinen und so weiter auf der Website. Machinios Datenbank enthält mehr aktive Anzeigen als jede andere Website.

“Eine gebrauchte Maschine online zu finden sollte so einfach sein wie ein Flug oder ein Hotel zu buchen,” erklärt CEO und Gründer Dmitriy Rokhfeld. Machinios Ziel ist es, die eine Website für den An- und Verkauf gebrauchter Industriemaschinen zu werden.

Machinio verbindet zur Zeit mehr als 50.000 Maschinenhändler mit interessierten Kunden aus über 190 Ländern. Machinio arbeitet mit einigen der größten Händler in Deutschland, wie Recycling Solutions GmbH, Recotech Recyclingmaschinen und Herstellern, wie Herbold und Amis Maschinen zusammen.

Jeden Monat kommen über 500.000 neue Besucher auf Machinio.com. “Keine andere Website hat diese internationale Reichweite”, erwähnt Dmitriy.

Die Idee von Machinio stammt von Dan Pinto, Mitgründer und CTO von Machinio. Damals wurde er von einem Freund gefragt, ob er eine spezielle Maschine für ihn im Internet finden könnte. Nachdem er hunderte von Websites durchwühlte, hatte er diese Maschine immer noch nicht gefunden.

Daher entschied sich Pinto dafür, eine Website zu erstellen, die alle Anzeigen von gebrauchten Maschinen im Internet sammelt, sodass Kunden effizienter nach einer Gebrauchtmaschine suchen können.

Zusätzlich zu dem Erfolg in den USA wächst Machinio auch in Europa sehr stark. Deutschland ist dabei der Markt, der am schnellsten wächst und die Suche nach neuen Mitarbeitern für Berlin und andere europäische Städte läuft auf Hochtouren. Machinios Ziel ist es, durch technologische Innovation noch mehr Kunden und Händler von Gebrauchtmaschinen zu verbinden.

