IFAT: Liebherr zeigt Recyclinglösungen

Maschinen für spezialisierte Recyclingprozesse

Die Anforderungen in der Recyclingbranche haben sich in den vergangenen Jahren deutlich differenziert. Anlagenbetreiber setzen zunehmend auf spezialisierte Prozesse, die angepasste Maschinenkonzepte erfordern. Liebherr zeigt auf der IFAT 2026 entsprechende Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche in der Abfallwirtschaft und im Recycling.

Neue Umschlagmaschinen der Generation 8

Erstmals werden zwei Prototypen der Generation 8 vorgestellt: der LH 18 M Industry G8 und der LH 22 M Industry E G8. Während der LH 18 M mit konventionellem Antrieb arbeitet, ist der LH 22 M als elektrische Variante ausgelegt.

Ein zentrales Element der neuen Generation ist das Bedienkonzept INTUSI. Es ermöglicht eine individuelle Funktionsbelegung und ist in die Kabine emCAB integriert. Die Kabine verfügt über vergrößerte Glasflächen und eine angepasste Anordnung der Bedienelemente, um Sichtverhältnisse, Ergonomie und Bedienbarkeit zu verbessern. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen verglasten Kabinenboden und eine seitliche Schiebetür.

Radlader für Umschlag und Materialhandling

Mit dem L 546 zeigt Liebherr einen mittelgroßen Radlader für Anwendungen in der Abfallwirtschaft. Das Hubgerüst mit Z-Kinematik ermöglicht kurze Taktzeiten beim Materialumschlag. Für den Einsatz unterschiedlicher Anbauwerkzeuge stehen ein Schnellwechsler sowie das System LIKUFIX zur Verfügung. Assistenzsysteme wie Personenerkennung mit Bremsfunktion und kamerabasierte Umfeldüberwachung unterstützen den Betrieb.

Ein weiteres Exponat ist der L 550 XPower als Jubiläumsmaschine. Das Modell steht für die Entwicklung der Radladerbaureihe und wird auf einem separaten Messestand präsentiert.

Elektrischer Radlader für emissionsarme Einsätze

Mit dem L 507 E zeigt Liebherr einen batterieelektrischen Radlader. Das Modell basiert auf einem Stereolader-Konzept und ist für Anwendungen mit Anforderungen an geringe Emissionen und niedrige Geräuschentwicklung ausgelegt, etwa im innerstädtischen Bereich oder in Hallen. Das Hochvoltbatteriesystem ist auf den Einsatz im Radlader abgestimmt und ermöglicht den Betrieb ohne lokale CO₂-Emissionen.

Lösungen für das Batterierecycling

Mit LHDismantle stellt Liebherr eine automatisierte Lösung zur Demontage von Hochvoltbatterien vor. Das System ist auf variierende Bauteilzustände ausgelegt und nutzt Sensorik sowie softwaregestützte Prozesse zur Steuerung des Ausschraubvorgangs.

Ergänzend dazu werden Turnkey Systems gezeigt. Diese modular aufgebauten Anlagen integrieren automatisierte und manuelle Prozessschritte. Das Palettenhandhabungssystem übernimmt Transport, Lagerung und Intralogistik. Die integrierte Entladetechnik ermöglicht die sichere Deaktivierung von Batteriesystemen und die Rückführung der Energie in den Anlagenbetrieb.

Digitale Assistenzsysteme für mehr Übersicht

Mit den LiXplore-Systemen präsentiert Liebherr kamerabasierte Lösungen zur Umfeldüberwachung. Die Bird’s-Eye-Variante ermöglicht eine Rundumsicht aus der Vogelperspektive, während Kamera-Monitor-Systeme einzelne Bereiche gezielt abbilden. Ergänzend unterstützt eine KI-basierte Personenerkennung die Erfassung von Objekten im Arbeitsumfeld. Die Systeme lassen sich sowohl in Neumaschinen als auch in bestehende Flotten integrieren.

Liebherr auf der IFAT

Halle C5, Stand 151