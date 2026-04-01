Untha zeigt neue Zerkleinerer auf der IFAT

Neue Zerkleinerer für Recycling und Ersatzbrennstoffe

Mit dem MR1800C erweitert Untha sein Portfolio um einen Universalzerkleinerer für die einstufige Aufbereitung anspruchsvoller Materialien. Die Maschine ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und verarbeitet unter anderem Holz, Kunststoffe und gemischte Abfallströme.

Der SR3000XC ist als Nachzerkleinerer für die Produktion von Ersatzbrennstoffen konzipiert. Er verarbeitet vorzerkleinerte und aufbereitete Materialien zu definierten Qualitäten für den Einsatz in industriellen Feuerungsanlagen.

Weiterentwicklung der XR mobil-e

Die XR mobil-e Baureihe wurde technisch überarbeitet. Neben dem bisherigen Antrieb steht nun auch eine asynchrone Antriebstechnologie zur Verfügung, die für Anwendungen mit hohen Belastungen ausgelegt ist. Unterschiedliche Schneidwerksvarianten ermöglichen eine Anpassung an verschiedene Materialien und Einsatzbereiche, darunter Altholz, Sperrmüll, Gewerbeabfälle sowie Gummi und Metalle.

Vier-Wellen-Technologie im industriellen Einsatz

Die RS40 steht für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Vier-Wellen-Technologie im industriellen Recycling. Die Maschinen dieser Baureihe sind für unterschiedliche Materialströme ausgelegt und kommen in verschiedenen Anwendungen der Abfallaufbereitung zum Einsatz.

Systemlösungen und Serviceangebote

Untha bietet Zerkleinerungstechnik sowohl als Einzelmaschine als auch als integrierte Systemlösung an. Das Leistungsspektrum umfasst Planung, Konstruktion, Fertigung sowie Installation kompletter Anlagen. Ergänzend stellt das Unternehmen Serviceleistungen, Ersatzteile und digitale Anwendungen über die Plattform MyUNTHA bereit. Diese umfasst Funktionen zur Prozessüberwachung, Wartung und Optimierung.

Live-Demonstration auf dem Außengelände

Im Rahmen der VDMA-Praxistage wird ein XR3000RC mobil-e im praktischen Einsatz gezeigt. Die Maschine wird von einem autarken Stromaggregat betrieben, das den Energieeinsatz steuert. Zusätzlich kommt ein elektrisch betriebener Umschlagbagger zum Einsatz, der in den Zerkleinerungsprozess integriert ist. Die Abstimmung zwischen Beschickung und Zerkleinerung erfolgt über eine vernetzte Steuerung, um Prozessabläufe zu stabilisieren und die Materialaufbereitung zu optimieren.

Untha auf der IFAT

Halle B6, Stand 127

Außengelände FS.908/1