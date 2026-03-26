Anzeige

IFAT 2026: Sesotec Sortiertechnologien

Die Sesotec GmbH präsentiert auf der IFAT 2026 vom 4. bis 7. Mai in München Technologien zur präzisen Materialsortierung im Recycling. Am Stand in Halle B5 stehen sensor- und KI-basierte Systeme für die Aufbereitung komplexer Materialströme im Kunststoff- und Glasrecycling im Mittelpunkt.
IFAT 2026 Sesotec Sortiertechnologien
Komplett-Sortiersystem VARISORT+ UNITY mit Sensoraufsatz VARISORT+ FLEX. Rendering: Sesotec GmbH
Anzeige

KI-gestützte Sortierung komplexer Materialströme

Im Zentrum des Messeauftritts stehen KI-basierte Anwendungen wie NIR-Ai und OBJECT-Ai. Diese Systeme ermöglichen die differenzierte Erkennung und Klassifizierung von Materialien, insbesondere bei Stoffströmen, die mit konventioneller Sensortechnik schwer zu unterscheiden sind. Die Technologien tragen dazu bei, Sortierprozesse zu stabilisieren, Materialverluste zu reduzieren und die Qualität von Rezyklaten zu erhöhen.

Sortierung schwarzer Kunststoffe

Mit VARISORT+ CARBON BLACK stellt Sesotec ein Konzept zur Sortierung rußhaltiger Kunststoffe vor. Materialien mit Carbonanteilen sind für klassische NIR-Verfahren nur eingeschränkt detektierbar und gelten als Herausforderung im Kunststoffrecycling. Die eingesetzte MIR-Sensorik ermöglicht die zuverlässige Identifikation dieser Polymere und deren sortenreine Trennung. Dadurch lassen sich auch für schwarze Rezyklate definierte Qualitäten erreichen und Stoffströme effizienter nutzen.

Flexible Integration von Sensortechnologie

Die Messbrücke VARISORT+ FLEX ist für die Integration in bestehende Sortieranlagen ausgelegt. Sie kann sowohl als Bestandteil eines Komplettsystems als auch als Sensoraufsatz eingesetzt werden. Neben der Sortierung übernimmt sie die kontinuierliche Analyse des Materialstroms in Echtzeit. Die erfassten Daten liefern Informationen zur Material- und Farbverteilung und ermöglichen eine Anpassung der Sortierparameter während des laufenden Betriebs.

Die Konstruktion ist auf den Einsatz unter industriellen Bedingungen ausgelegt und reduziert Wartungsaufwand sowie Stillstandszeiten. Die Lösung unterstützt die Nachrüstung bestehender Anlagen und erlaubt die Integration zusätzlicher Sensorik ohne vollständigen Austausch der Anlagentechnik.

Modulares Sortiersystem für unterschiedliche Anwendungen

Das System VARISORT+ basiert auf einem modularen Aufbau und kann für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden, darunter Kunststoff-, Metall- und Elektronikrecycling sowie Folienaufbereitung. Die Ausführung reicht von Nachrüstlösungen bis zu Komplettsystemen mit angepasster Sensor- und Hardwarekonfiguration.

3-Wege-Sortierung in der Glasaufbereitung

Für das Glasrecycling präsentiert die Tochtergesellschaft KRS Recycling Systems GmbH das System SPEKTRUM+ 3S. Die Anlage ermöglicht die Aufteilung des Eingangsmaterials in drei Fraktionen und unterstützt damit differenzierte Aufbereitungsprozesse.

Die Kombination aus optischer Erkennung und schneller Ventiltechnik sorgt für eine präzise Separation auch bei feinen Glasfraktionen. Ergänzend kann ein Dual-Sensorsystem eingesetzt werden, das die Erkennung insbesondere bei dunklen Glasanteilen verbessert. Die Sortierung erfolgt im freien Fall und ist für unterschiedliche Materialzustände geeignet.

Das System ist modular aufgebaut und lässt sich an spezifische Anforderungen anpassen oder nachrüsten. Eine reduzierte Variante steht als nicht erweiterbare Einstiegslösung zur Verfügung.

Sesotec auf der IFAT

Halle B5, Stand 415

Quelle: Sesotec
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Studie zeigt Nutzen von Stahlrecycling

Potsdam führt Einweg-Verpackungssteuer ein

Solids und Recycling Technik mit Besucherzuwachs

KI-gestützte Sortierung auf der IFAT

RIGK zeigt Lösungen zur PPWR-Umsetzung

Kostenanstieg belastet Entsorgungswirtschaft Österreich

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link