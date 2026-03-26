IFAT 2026: Sesotec Sortiertechnologien

KI-gestützte Sortierung komplexer Materialströme

Im Zentrum des Messeauftritts stehen KI-basierte Anwendungen wie NIR-Ai und OBJECT-Ai. Diese Systeme ermöglichen die differenzierte Erkennung und Klassifizierung von Materialien, insbesondere bei Stoffströmen, die mit konventioneller Sensortechnik schwer zu unterscheiden sind. Die Technologien tragen dazu bei, Sortierprozesse zu stabilisieren, Materialverluste zu reduzieren und die Qualität von Rezyklaten zu erhöhen.

Sortierung schwarzer Kunststoffe

Mit VARISORT+ CARBON BLACK stellt Sesotec ein Konzept zur Sortierung rußhaltiger Kunststoffe vor. Materialien mit Carbonanteilen sind für klassische NIR-Verfahren nur eingeschränkt detektierbar und gelten als Herausforderung im Kunststoffrecycling. Die eingesetzte MIR-Sensorik ermöglicht die zuverlässige Identifikation dieser Polymere und deren sortenreine Trennung. Dadurch lassen sich auch für schwarze Rezyklate definierte Qualitäten erreichen und Stoffströme effizienter nutzen.

Flexible Integration von Sensortechnologie

Die Messbrücke VARISORT+ FLEX ist für die Integration in bestehende Sortieranlagen ausgelegt. Sie kann sowohl als Bestandteil eines Komplettsystems als auch als Sensoraufsatz eingesetzt werden. Neben der Sortierung übernimmt sie die kontinuierliche Analyse des Materialstroms in Echtzeit. Die erfassten Daten liefern Informationen zur Material- und Farbverteilung und ermöglichen eine Anpassung der Sortierparameter während des laufenden Betriebs.

Die Konstruktion ist auf den Einsatz unter industriellen Bedingungen ausgelegt und reduziert Wartungsaufwand sowie Stillstandszeiten. Die Lösung unterstützt die Nachrüstung bestehender Anlagen und erlaubt die Integration zusätzlicher Sensorik ohne vollständigen Austausch der Anlagentechnik.

Modulares Sortiersystem für unterschiedliche Anwendungen

Das System VARISORT+ basiert auf einem modularen Aufbau und kann für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden, darunter Kunststoff-, Metall- und Elektronikrecycling sowie Folienaufbereitung. Die Ausführung reicht von Nachrüstlösungen bis zu Komplettsystemen mit angepasster Sensor- und Hardwarekonfiguration.

3-Wege-Sortierung in der Glasaufbereitung

Für das Glasrecycling präsentiert die Tochtergesellschaft KRS Recycling Systems GmbH das System SPEKTRUM+ 3S. Die Anlage ermöglicht die Aufteilung des Eingangsmaterials in drei Fraktionen und unterstützt damit differenzierte Aufbereitungsprozesse.

Die Kombination aus optischer Erkennung und schneller Ventiltechnik sorgt für eine präzise Separation auch bei feinen Glasfraktionen. Ergänzend kann ein Dual-Sensorsystem eingesetzt werden, das die Erkennung insbesondere bei dunklen Glasanteilen verbessert. Die Sortierung erfolgt im freien Fall und ist für unterschiedliche Materialzustände geeignet.

Das System ist modular aufgebaut und lässt sich an spezifische Anforderungen anpassen oder nachrüsten. Eine reduzierte Variante steht als nicht erweiterbare Einstiegslösung zur Verfügung.

Sesotec auf der IFAT

Halle B5, Stand 415