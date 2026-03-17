Sennebogen zeigt Materialumschlag auf der IFAT

Vom 4. bis 7. Mai 2026 zeigt Sennebogen in Halle C5 auf einer Standfläche von mehr als 500 Quadratmetern sowie auf dem VDMA-Freigelände verschiedene Maschinen für den Materialumschlag im Recycling. Präsentiert werden Umschlagbagger, Abbruchmaschinen und Teleskoplader für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ergänzend dazu wird der Teleskoplader YH60 in einer Variante für den Vertrieb über das LINDE-Netzwerk in Deutschland und Österreich ausgestellt.

Neuer Mehrschalengreifer für Schrottumschlag

Mit dem Mehrschalengreifer MG4.1 erweitert Sennebogen sein Portfolio im Bereich Anbaugeräte. Der Greifer ist für Anwendungen im Schrottumschlag ausgelegt und deckt ein Volumen von 600 bis 1.200 Litern ab. Die Entwicklung basiert auf langjähriger Erfahrung im Materialumschlag und zielt auf eine abgestimmte Kombination aus Trägermaschine und Anbaugerät. Weitere technische Details werden im Rahmen der Messe vorgestellt.

Elektrifizierung und Energieeffizienz im Fokus

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf energieeffizienten Antriebskonzepten. Der Umschlagbagger 830 G wird mit einem neuen Mehrschalengreifer gezeigt und kann optional mit CO2-reduziertem Stahl gefertigt werden. Zudem ist ein Hybrid-System verfügbar, das beim Absenken des Auslegers Energie speichert und beim nächsten Hubvorgang wieder bereitstellt. Dadurch lässt sich der Kraftstoffverbrauch reduzieren.

Mit dem 824 G Electro Battery zeigt Sennebogen einen akkubetriebenen Umschlagbagger für den lokal emissionsfreien Betrieb. Das modulare Batteriesystem ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Einsatzprofile. Neben dem Akkubetrieb ist auch ein kabelgebundener Betrieb während des Ladevorgangs möglich, wodurch sich die Maschine für kontinuierliche Anwendungen eignet.

Teleskoplader mit neuen Bedienkonzepten

Der Teleskoplader 360 G wird mit erweiterten Ausstattungsoptionen vorgestellt. Dazu zählt eine Joystick-Lenkung, die alternativ oder ergänzend zur klassischen Lenkradsteuerung eingesetzt werden kann. Weitere Merkmale sind ein überarbeitetes Auslegerdesign, neue Sicherheitsfunktionen wie eine Personenerkennung sowie zusätzliche Optionen bei Bereifung und Anbaugeräten.

Eine Variante des Teleskopladers wird als Linde YH60 mit einem Dücker-Ausleger gezeigt. Diese Kombination ermöglicht den Einsatz verschiedener Anbaugeräte, etwa für Pflege- und Reinigungsarbeiten im kommunalen Bereich.

Vorführungen im Freigelände

Auf dem VDMA-Freigelände zeigt Sennebogen Maschinen im praktischen Einsatz. Im Bereich Biomasse werden Umschlagbagger in unterschiedlichen Antriebsvarianten sowie ein kompakter Teleskoplader demonstriert. In der sogenannten Crushing Zone kommen ein Abbruchbagger mit wechselbaren Ausrüstungen sowie ein Teleskoplader zum Einsatz. Der Abbruchbagger kann sowohl mit Longfront- als auch mit Erdbauausrüstung betrieben werden und deckt damit verschiedene Anwendungen im Rückbau ab.

Sennebogen auf der IFAT:

Halle 5, Stand 451/551 und VDMA-Freigelände