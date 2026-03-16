Komptech und Anlagenbau Günther vertiefen Kooperation

Komptech mit Sitz in Frohnleiten in der Steiermark und Anlagenbau Günther aus Wartenberg in Hessen arbeiten seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Sieb- und Separationstechnik zusammen. Im Zuge eines Generationenwechsels bei Anlagenbau Günther wurde die bestehende Kooperation neu strukturiert und langfristig erweitert. Anfang des Jahres hat Max Günther die Geschäftsführung des 1924 gegründeten Familienunternehmens übernommen und folgt damit auf den langjährigen Geschäftsführer Bernd Günther.

Im Mittelpunkt der erweiterten Zusammenarbeit steht die Sternsiebtechnik. Dabei handelt es sich um ein mechanisches Trennverfahren, mit dem unterschiedliche Stoffströme wie Abfälle, Biomasse oder Altholz nach Korngröße getrennt werden. Die Unternehmen bündeln ihre Entwicklungs- und Produktionskompetenzen, um Maschinen und Anlagen in diesem Technologiebereich weiterzuentwickeln und international zu vermarkten.

Entwicklung, Produktion und Vertrieb verzahnt

Die Entwicklung neuer Maschinen erfolgt in enger Abstimmung zwischen beiden Unternehmen. Je nach Produkttyp werden zentrale Komponenten bei Komptech gefertigt. Die Endmontage sowie die Systemintegration erfolgen am Standort von Anlagenbau Günther in Wartenberg. Komptech übernimmt zudem den internationalen Vertrieb der Anlagen.

Mit der erweiterten Kooperation wollen die ihre Kompetenzen in der Separationstechnik bündeln. Die gemeinsame Entwicklungsplattform soll technisches Know-how aus beiden Unternehmen zusammenführen und die Umsetzung neuer Anlagenkonzepte beschleunigen.