Sortieranlage für Stockholm Vatten och Avfall

Stadler hat die neue Sortieranlage für Hausmüll für Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) fertiggestellt. Die neue Anlage, die für die Verarbeitung von 50 Tonnen Abfall pro Stunde ausgelegt ist, verfügt über vollautomatische Sortierlinien, die organische Abfälle aus dem Hausmüll zurückgewinnen. Auch versehentlich mit dem Restmüll vermengte Kunststoffe und Metalle werden aussortiert. So verringert sich die Menge der Materialien, die für die Verbrennung zur Strom- und Warmwassererzeugung bestimmt sind, was wiederum die CO2-Emissionen senkt.

Mit ihrem vollautomatischen Prozess und den beiden parallelen Sortierlinien, die unabhängig voneinander arbeiten können, gewährleistet die Anlage Ausfallsicherheit und Effizienz für das Stockholmer Abfallwirtschaftssystem. Die Inbetriebnahme wurde im August 2024 abgeschlossen, Oktober 2024 wurde die Anlage offiziell eingeweiht.

Herzstück der Anlage ist ein hochmoderner automatischer Sortierprozess, der nicht nur mit großer Präzision die grünen Säcke mit organischen Abfällen aussortiert, sondern auch jegliche im angelieferten Restmüll enthaltenen gemischten Kunststoffabfälle sowie Eisen- und Nichteisen-Metalle extrahiert.

Der ankommende Hausmüll wird direkt auf fünf mit hydraulischen Abdeckungen ausgestattete Schiebeböden entleert, was eine reibungslose Annahme gewährleistet. Das Material wird anschließend auf Dosierförderer übergeben, die einen gleichmäßig verteilten Abfallstrom zur Beschickung der Anlage erzeugen. Nach einer ersten manuellen Vorsortierung, bei der sperrige oder gefährliche Teile entfernt werden, wird der Materialstrom durch Siebtrommeln von Stadler nach Partikelgröße getrennt

Ein besonderes Merkmal der Anlage ist das bewährte Sortiersystem für farbige Säcke, das fünf Spektrometer kombiniert, die im Nahinfrarotbereich (NIR) und im sichtbaren Bereich (VIS, visible) arbeiten. Diese NIR- und VIS-Spektrometer erkennen präzise und schnell grüne Säcke mit Lebensmittelabfällen, ohne dass diese geöffnet werden müssen, und schleusen sie aus. Die Säcke werden gewogen und der biologischen Aufbereitung zugeführt, wodurch die Qualität der organischen Fraktion erhalten bleibt.

Das übrige Material durchläuft eine Reihe von NIR-Sortiersystemen, um Kunststoffe nach Polymeren und Farbe auszusortieren. Mit Magnet- und Wirbelstromabscheidern werden Eisen- und Nichteisenmetalle aus dem Materialstrom extrahiert. Ein innovatives System aus verschiebbaren Förderbändern unterhalb der Siebtrommeln ermöglicht ohne Unterbrechung des Betriebs eine schnelle Anpassung der Anlage an Veränderungen der Abfallzusammensetzung.

Bei der Konstruktion der Anlage Resursutvinning Stockholm standen die betriebliche Effizienz, die Arbeitsumgebung und Sicherheit im Mittelpunkt. Maschinen und Geräte wurden mit Blick auf die gewünschte Kompaktheit der Anlage auf mehreren Ebenen positioniert, wobei großer Wert auf Zugänglichkeit und Sicherheit gelegt wurde. Sämtliche Antriebe und Wartungspunkte sind über Stege und spezielle Plattformen erreichbar, sodass Wartungsarbeiten schnell und sicher durchgeführt werden können.

Die Anlage enthält Innovationen, die für den Konstruktionsansatz von Stadler beispielhaft sind. Ein Restfraktionspuffer-Wiegesystem mit zwei Wiegebunkern liefert genaue Gewichtsdaten und ermöglicht gleichzeitig einen kontinuierlichen Materialfluss. Verschiebbare Förderbänder unter dem Trommelsieb ermöglichen eine flexible Anpassung an die Größe der Materialfraktionen, die den nachgeschalteten Verarbeitungsprozessen zugeführt werden. Auf diese Weise können Veränderungen in der Zusammensetzung des Beschickungsmaterials oder saisonale Schwankungen berücksichtigt werden, ohne die Anlage zu stoppen. Darüber hinaus wird die Reinigung durch ein zentrales Absaugsystem und über die gesamte Anlage verteilte Reinigungspunkte erleichtert, was zu einer sichereren und effizienteren Arbeitsumgebung beiträgt.

Die Automatisierung der Anlage ist von zentraler Bedeutung für ihren Betrieb. Die Anlage wird vollständig über ein zentrales Steuersystem betrieben. Manuelle Eingriffe sind hauptsächlich für die routinemäßige Wartung und Reinigung erforderlich.

Stockholm Vatten och Avfall ist Schwedens führendes Unternehmen in der Wasser- und Abfallwirtschaft und hat mit seiner Tätigkeit täglich Einfluss auf das Leben von 1,5 Millionen Einwohnern und Unternehmen in der Region Stockholm. Seine Aufgabe ist es, den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu gewährleisten, Abwasser zu reinigen und eine umweltfreundliche Abfallentsorgung für alle zu gewährleisten.

Die Anlage Resursutvinning Stockholm unterstützt das Ziel von Stockholm Vatten och Avfall, die Materialrückgewinnung zu steigern und die Umweltbelastung in der Region Stockholm zu verringern. Sie ermöglicht die Trennung und Rückgewinnung von Wertstoffen, die sonst zur Energiegewinnung verbrannt würden. Durch die Isolierung organischer Abfälle für die biologische Aufbereitung und die Rückgewinnung von Kunststoffen und Metallen, die versehentlich im Restmüll enthalten sind, trägt die Anlage dazu bei, den CO2-Fußabdruck der Stadt zu verringern und gleichzeitig Abfall in Ressourcen zu verwandeln.

Die Konstruktion der Anlage mit zwei parallelen Sortierlinien ermöglicht einen fortgesetzten Betrieb bei Wartungsarbeiten oder Teilausfällen und gewährleistet so einen ununterbrochenen Betrieb und langjährige Zuverlässigkeit. Die fortschrittliche Sortiertechnologie ermöglicht die Anpassung an veränderte Abfallströme und zukünftige Anforderungen.