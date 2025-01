Waste-to-Energy: China strauchelt, Europa bleibt stabil

Ecoprog hat die 17. Ausgabe seiner jährlich durchgeführten Studie über den weltweiten Anlagen- und Betreibermarkt für thermische Abfallbehandlung veröffentlicht.

Anfang 2024 waren weltweit mehr als 2.800 thermische Behandlungsanlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 576 Millionen Jahrestonnen Abfall in Betrieb. Ecoprog schätzt, dass bis 2033 mehr als 3.100 Anlagen mit einer Kapazität von über 700 Millionen Tonnen in Betrieb sein werden.

Der chinesische Markt befindet sich in einem starken Abschwung. Bereits in den vergangenen Jahren sind die Neuvergaben deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2024 sind nur noch 40 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 11 Millionen Jahrestonnen neu in Betrieb gegangen, nach 90 Anlagen im bereits schwächeren Vorjahr. Im Rekordjahr 2021 waren es noch 190 Anlagen mit einer Kapazität von rund 64 Millionen Jahrestonnen. Vor allem im bevölkerungsreichen Osten des Landes ist eine Marktsättigung zu beobachten. Regional kommt es bereits zu Überkapazitäten und in Einzelfällen sogar zur Abschaltung von Anlagen aufgrund zu geringer Abfallmengen.

Andere asiatische Märkte wie Thailand, Indonesien, Indien oder Malaysia entwickeln sich dynamisch, allein in Indien konnten 2024 etwa 9 zusätzliche Projekte identifiziert werden. Auch in den wirtschaftlich stärkeren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens wächst die Nachfrage nach WtE-Technologie. In Saudi-Arabien und Katar allein sind derzeit bereits 5 Projekte bekannt.

Der europäische Markt für thermische Abfallbehandlung zeigt sich stabil. In den traditionellen Märkten wie Frankreich, Deutschland oder den skandinavischen Ländern sorgen vor allem Instandhaltungs- und Modernisierungsprojekte für ein wachsendes Marktgeschehen. Hinzu kommen neue Standorte in Ländern wie Polen und Tschechien. Allein in diesen beiden Ländern sind derzeit zehn Projekte im Bau oder bereits genehmigt. In Großbritannien, dem Boommarkt des letzten Jahrzehnts, schreitet die Marktsättigung hingegen voran. 2024 haben dort nur noch vier Projekte eine Planungs- oder Umweltgenehmigung erhalten.

Die neue Marktstudie „Waste to Energy 2024/2025“ ist verfügbar unter www.ecoprog.de.