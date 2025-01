Rohde erweitert Flotte um kompakte Cat-Radlader

Schließlich sind sie auf den verschiedensten Baustellen des Traditionsunternehmens im Einsatz und werden von wechselnden Fahrern bedient. Nach eingehenden Tests und Produktvergleichen hatte der Cat 906 insbesondere in puncto Standsicherheit und Hubkraft die Nase vorn.

Bewusst wurden die leistungsstarken Allrounder nicht mit zu viel Technik überfrachtet. „Die Radlader sind auf den Baustellen vorwiegend als Transportmaschinen im Einsatz“, erläutert Stefan Brand, Leiter der maschinentechnischen Abteilung bei der Heinrich Rohde Tief- und Straßenbau GmbH. Entsprechend habe man sich für die Basisversion der Radlader, die bereits über eine umfangreiche Serienausstattung verfügt, entschieden. Die sieben Cat 906 sind identisch konfiguriert und mit einer Universalschaufel beziehungsweise einer Palettengabel sowie einer Vorrichtung für einen Kehrbesen ausgestattet und damit bestens gewappnet, um Gräben zu verfüllen, Material zu verfahren, Pflastersteine auf der Baustelle zu transportieren oder Lkw abzuladen.

Die Maschinen sind einfach und intuitiv zu bedienen, so finden sich die unterschiedlichen Maschinenführer auf den Cat-Radladern von der ersten Minute an zurecht. Neben der Standsicherheit der Maschine überzeugte die Fahrer vor allem die neue Kabine. Punkten kann der Cat 906 hier damit, dass das Armaturenbrett aus dem Sichtfeld verschwunden und der Monitor nun seitlich an der A-Säule angebracht ist. Zu der 360-Grad-Sicht tragen auch die großen Außenspiegel bei und sorgen auf engen Baustellen für einen guten Überblick. Damit der Komfort nicht zu kurz kommt, ist etwa der Joystick in der Armlehne integriert und schwingt mit. Zudem zeichnen sich die soliden Arbeitsmaschinen durch das Ansprechverhalten des hydrostatischen Fahrantriebs, die Leerlaufabschaltung und die direkte Lenkung aus.

Die Rohde-Gruppe hat neben Korbach in Kassel und Erfurt zwei weitere Standorte, an denen insgesamt über 500 Mitarbeiter im Straßen-, Straßenfräßdienst-, Gleis-, Tief- sowie Garten- und Landschaftsbau beschäftigt sind. Schon lange arbeitet das inzwischen über 130 Jahre alte Traditionsunternehmen mit der Zeppelin-Niederlassung in Kassel zusammen. „Derzeit sind die sieben neuen Cat 906 nur in Korbach im Einsatz, doch das kann sich ändern“, erläutert Stefan Brand, wenn die Maschinen im Bedarfsfall auch an anderen Standorten eingesetzt werden. Nicht nur vor diesem Hintergrund kommt dem Service eine Schlüsselrolle zu. „Wir haben mit dem Service bei Zeppelin sehr gute Erfahrungen gemacht, dies gilt sowohl für die deutschlandweite Abdeckung durch Niederlassungen als auch für die Versorgung mit Ersatzteilen“, lobt der Leiter der maschinentechnischen Abteilung. Nicht zuletzt wird den Mitarbeitern auf der Baustelle und in der eigenen Werkstatt die Wartung sehr einfach gemacht. Alle Kontroll- und Wartungspunkte sind gut erreichbar. Um bei der Fülle an Baustellen und Baumaschinen nicht den Überblick zu verlieren, hat sich die Heinrich Rohde Tief- und Straßenbau GmbH entschlossen, Cat VisionLink einzuführen. Mit der Software wird die gesamte Flotte des Unternehmens – auch Fremdmaschinen – verwaltet. Damit haben die Disposition und die Werkstatt alle Maschinen auf sämtlichen Baustellen im Überblick, erhalten Standortberichte, können den Zustand der Maschinen überwachen sowie die Maschinennutzung analysieren.