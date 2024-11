Grupo Ecological setzt auf Technologie von Lindner

Zwei Lindner Micromat und eine Lindner Washtech Waschlinie sorgen für konstanten Durchsatz und hochwertige Kunststoffflakes. In einem Gemeinschaftsprojekt mit Unilever gelang es erstmalig, Verschlusskappen aus 100 % recycelten Post-Consumer-Kunststoffen zu entwickeln, wodurch Unilever vorzeitig sein für 2025 angesetztes globales Nachhaltigkeitsziel erreichte.

Nachhaltigkeit, Qualität und bestmöglicher Kostennutzen im Rahmen echter Kreislaufwirtschaft – all das beschreibt, wofür das brasilianische Unternehmen Grupo Ecological steht. Gegründet im Jahr 2012, machte man sich das umfangreiche Wissen und die Erfahrung der Vorgängerunternehmen zunutze, die sich bereits seit den 1970er Jahren mit der Aufbereitung von Kunststoffen beschäftigten. „Nachhaltigkeit spielte bei der Gründung von Grupo Ecological eine zentrale Rolle“, erklärt Fábio Kühl, Befürworter der Kreislaufwirtschaft und Gründer von Grupo Ecological. „Von Beginn an war es unser Ziel, unseren Kunden nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen im Bereich recycelter Rohstoffe, des Abfallmanagements und der Beratung zur Nachhaltigkeit anzubieten.“

Heute, mehr als ein Jahrzehnt später, hat sich Grupo Ecological erfolgreich als Recyclingspezialist für das Aufbereiten von Post-Consumer- und Post-Industrial-Kunststoffen bzw. als Hersteller hochwertiger Rezyklate am Markt etabliert und leistet so einen wertvollen Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. „Wir sind uns unserer sozial-ökologischen Verantwortung bewusst und nehmen diese gerne an“, so Kühl. „Gerade deshalb haben wir das Programm #circularsustentável ins Leben gerufen.“ Es handelt sich hierbei um ein Closed-Loop-Programm, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Post-Consumer-Kunststoffe in hochwertige Rezyklate zu transformieren. Diese wiederum sollen für die Herstellung von Premiumprodukten mit einem bis zu hundertprozentigen Rezyklatanteil herangezogen werden – eine Win-win-Situation für Wirtschaft und Umwelt, die gemeinsam mit Unilever in die Tat umgesetzt wurde.

Das Kooperationsprojekt mit Unilever gilt als das Erfolgsbeispiel des „#circularsustentável“-Programms. Nach zwei intensiven gemeinsamen Forschungsjahren launchte Unilever im August 2022 für seine Marken Silk und TRESemmé die ersten Verschlusskappen Brasiliens aus 100 % recyceltem Post-Consumer-Rezyklat. Die Marken Rexona, Seda und Comfort folgten nur kurze Zeit später und wurden mit denselben recycelten Verschlüssen ausgestattet. Auf diese Weise gelang es, 700 Tonnen Kunststoff-Rezyklat pro Jahr im Kreislauf zu halten. Zudem konnte Unilever sein für 2025 gesetztes globales Ziel, mindestens 25 % recycelten Kunststoff in seinen Verpackungen zu verwenden, bereits drei Jahre früher erreichen als geplant. Ein großer Erfolg für Unilever, aber auch für Grupo Ecological. „Rezyklate für den Einsatz in der Kosmetikindustrie herzustellen bedeutet, dass diese eine hohe Reinheit und konstante Qualität aufweisen und nahezu farbneutral und geruchlos sein müssen“, erklärt Kühl. „Eine Anforderung, die wir dank unserer Lindner Wasch- und Recyclinganlage auch erreichen.“

Fabio Kühl und sein Team lernten die Lindner-Technologie auf der brasilianischen Kunststoffmesse kennen und besuchten in weiterer Folge Referenzanlagen und Betriebslinien mit Lindner-Zerkleinerern und Waschlinien. Die im Anschluss durchgeführten Materialtests auf den Lindner Anlagen führten schlussendlich zum Erwerb der ersten und mittlerweile zweiten Micromat 1500, sowie von Waschkomponenten von Lindner Washtech.

Mit den beiden Schreddern der Micromat-Serie werden sowohl post-industrielles Material wie BOPP (biaxal orientiertes Polypropylen), Big-Bag-Reste, als auch Post-Consumer-Materialien aus BOPP und Polypropylen-Gewebe (Rafia-PP), verarbeitet. Neben der Durchsatzleistung und der Störstoffresistenz überzeugt auch der geringe Feingutanteil. Bei stark verschmutzten Materialien wie Post-Consumer-Kunststoffen sind die nachfolgenden Wasch- und Trockenprozesse ausschlaggebend für die Qualität der Flakes, die schlussendlich für die Rezyklatherstellung herangezogen werden. „Unsere Produktion umfasst zwei unterschiedliche Recyclinglinien, eine für die Aufbereitung von Post-Industrial- und eine für das Recycling von Post-Consumer-Kunststoffen. Während bei der Aufbereitung des Post-Industrial-Materials die Kunststoffflakes nach dem Zerkleinern direkt an den Extruder geliefert werden, sind der Post-Consumer-Recyclinglinie Waschkomponenten von Lindner Washtech zwischengeschaltet“, so Kühl. „Die Lindner Schredder der Serie Micromat sind das Schlüsselelement unserer Linien und entscheidend für unsere Produktionskapazität. Sie sind sehr zuverlässig, auch bei zähen Materialien, und überzeugen mit konstant hohem Durchsatz bei einer Siebgröße 90 % < 25 mm. Wir verarbeiten bis zu 800 Tonnen Kunststoff im Monat – da zählt Verlässlichkeit. Lindner war und ist uns in all den Jahren ein zuverlässiger Partner auf unserem Weg zum Erfolg.“ Das Projekt von Unilever Brasilien und Grupo Ecological gilt als globale Referenz. Alleine im Jahr 2023 konnte Unilever den Anteil von Post-Consumer-Kunststoffen in Verpackungen von 27 % auf 37 % steigern. „Fabio Kühl und sein Team haben mit diesem Projekt gezeigt, dass, die richtige Technologie vorausgesetzt, es sehr gut möglich ist, aus Post-Consumer-Kunststoffen hochwertiges Rezyklat zu erzeugen, welches auch den strengen Kriterien der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie entspricht“, freut sich Frederico Hartmann, CEO von Lindner LATAM, über den Erfolg von Grupo Ecological. Die Verschlüsse, hergestellt aus 100 % recycelten Post-Consumer-Kunststoffen, werden nicht nur für den Unilever Geschäftsbereich Personal Care produziert, sondern auch für die Ernährungssparte, z.B. für Ketchupflaschen. „Mit Fabio Kühl verbindet uns eine lange Zusammenarbeit, daher freut es uns besonders, zu sehen, wie positiv sich das Projekt entwickelt hat und dass unsere Zerkleinerungs- und Waschkompetenz effizient im Zeichen der Kreislaufwirtschaft eingesetzt wird“.