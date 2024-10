Cabka Recycling nutzt Lindner Micromat HP

Am Standort in Weira werden in sämtlichen Linien Mischkunststoffe aus unterschiedlichen Fraktionen verarbeitet. Diese setzen sich in der Regel aus mehreren Materialien zusammen, darunter PE, PP, PS, PET sowie Zusatzstoffen wie Verschlüssen und Etiketten.

Die Kunststoffrecycling-Linien werden in kontinuierlichen Schichten an sieben Tagen pro Woche betrieben. Nach dem Zerkleinern, Trocknen und mechanischen Reinigen werden die neu gewonnenen Rohstoffe direkt am Standort in unterschiedliche Endprodukte verarbeitet. „Die Wahl des richtigen Zerkleinerers spielt im Recyclingprozess eine wesentliche Rolle“, ist sich Christian Leicht, technischer Leiter am Standort Weira, sicher. „Um eine hohe Produktivität zu erzielen, ist vor allem eine konstant hohe Durchsatzleistung gepaart mit geringsten Ausfallzeiten gefordert. Die Micromat HP hat uns in mehrfacher Hinsicht überzeugt.“

„Den Einwellen-Zerkleinerer Micromat HP haben wir speziell für die gestiegenen Anforderungen im Kunststoffrecycling konzipiert. So wird heute mehr Durchsatz gefordert und die zu verarbeitenden Kunststoffe weisen einen deutlich höheren Verunreinigungsgrad auf“, fügt Jan Rosenmeyer, Sales Manager bei Lindner Recyclingtech, hinzu. „Daher haben wir den neuen Micromat HP mit einem leistungsstarken Riemen-Direktantrieb und einem stufenlos verstellbaren Drehmoment ausgestattet. Die Verschleißteile sind so konzipiert, dass sie einfach gewechselt werden können – der Rotor ist einfach zugänglich, sodass Störstoffe unkompliziert und schnell entfernt werden können.“

„Als uns Lindner die neue Micromat HP für einen Testbetrieb angeboten hat, waren wir anfangs skeptisch. Doch Vergleichstests zu bestehenden Zerkleinerern in unserer Anlage haben uns positiv überrascht. Mit der Micromat HP konnten wir um ein Vielfaches mehr Output erzielen. Außerdem sind wir von der Wartungsfreundlichkeit begeistert. Die schraubbaren Verschleißteile wie Messer- und Messerhalter können einfach getauscht werden, ohne aufwendigem Schweißen oder anderen Kompromissen“, so Leicht. Die beiden Kunststofflinien werden zur Gänze in-house gewartet. Die Messer der Zerkleinerer werden auf Grund des Dreischichtbetriebs alle sieben Tage gewartet, also gedreht oder gewechselt. Wird auf Grund eines Störstoffes der Messerhalter beschädigt, so kann auch dieser einfach getauscht werden. „Wir haben uns vor kurzem eine zweite Micromat HP mit Riemenantrieb zugelegt, die jetzt gleich viel Durchsatzleistung schafft wie früher zwei Zerkleinerer“, ergänzt Leicht.