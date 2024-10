Solids & Recycling-Technik wächst weiter

Laut Veranstalter stieg die Ausstellerzahl im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Drittel auf insgesamt 400 an. 4.150 Fachbesucher fanden den Weg nach Dortmund

Mit den diesjährigen Schwerpunkten Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Prozessautomatisierung wurden aktuelle Trends aufgegriffen. Auch die Start-up-Area mit neun Jungunternehmen war gut besucht und Gespräche drehten sich häufig bereits um konkrete Projekte.

In den Vortragspanels gaben Referenten Impulse für die Zukunft der Schüttgut- und Recyclingindustrie. So führte etwa KI-Expertin Christiane Reichwein in die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz ein und Jan Eilers, Senior Project Manager der Horváth & Partner GmbH zeigte gemeinsam mit Principal Dr. Markus Stoffel auf, wie sich Produkte und deren gesamter Lebenszyklus nachhaltig gestalten lassen. Mehrere Live-Explosionen auf dem Messevorplatz mit Profiradsportler Robert Förstemann und REMBE GmbH Safety+Control ergänzten das Rahmenprogramm.

Beim neuen Side-Event, der „Bulk Masters“ Hackathon, stellten sich 18 Teilnehmer den Herausforderungen beim ersten Ideen-Wettbewerb für die Prozessindustrie. David Bargiel führte gemeinsam mit Lenka Mildner, Ponnappa Cheranda und Anja Sommerfeld durch das Geschehen und moderierte die Präsentationen der sechs Teams auf der Hackathon-Bühne. Unter dem Motto „Food goes Powder“ suchte Challenge-Geber Zeppelin Systems GmbH eine automatisierte Reinigungsmethode für eine Mischanlage und bekam gleich mehrere Lösungsvorschläge. Das Sieger-Team erhielt als Preisgeld 10.000 Euro, Platz Zwei und Drei wurden mit 3.000 bzw. 1.000 Euro prämiert.

Die nächste Solids & Recycling-Technik Dortmund mit einem weiteren „Bulk Masters“ Hackathon findet am 18. und 19. März 2026 statt.