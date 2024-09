Zollikofer recycelt 120 Tonnen Möbel im Motel One München

Zollikofer hat in Zusammenarbeit mit der Motel One Group und der Pfleiderer Deutschland GmbH ein Projekt im Bereich Holzwerkstoffrecycling umgesetzt.

Im Rahmen eines Redesigns des Motel One München-Deutsches Museum konnten 120 Tonnen an Innenausbaumaterialien stofflich verwertet und in den Kreislauf zurückgeführt werden. Anstatt diese Materialien thermisch zu entsorgen, wurden sie für die Holzwerkstoffindustrie aufbereitet. In deren Produktion entstehen aus dem Sekundärrohstoff neue Möbelstücke und Einbauten für die Hotelkette

Das Projekt zeichnete sich durch eine enge und effiziente Zusammenarbeit zwischen Zollikofer, Motel One und dem Partner Pfleiderer aus. Bereits im Vorfeld wurden die Materialien vor Ort begutachtet und die geeigneten Elemente zur Wiederverwertung identifiziert. Weitere gemeinsame Renovie-rungen von Motel One Häusern sind im Gespräch.