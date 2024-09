Neues Aufsichtsrats-Mitglied bei der ARA

Damit setzt sich das ARA-Präsidium neu zusammen: Neben Alfred Berger (NÖM AG) und Robert Nagele (BILLA AG) wird Hubert Marte (Rondo Ganahl AG) als neues Mitglied die Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates einnehmen. Ebenfalls neu im ARA-Aufsichtsrat sind Harald Bauer (dm drogerie markt GmbH) und Horst Populorum (Spitz Group). Gemeinsam werden sie maßgebliche Entscheidungen in der Kreislaufwirtschaft Österreichs mitgestalten.

Hubert Marte ist neben seiner Funktion als zweiter stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der ARA AG Vorstandsvorsitzender der Rondo Ganahl AG. Durch seine langjährige Erfahrung in der Verpackungsindustrie bringt er wertvolles Fachwissen ein und übernahm eine wichtige Rolle im ARA-Tarifausschuss. „Als neues Aufsichtsratsmitglied freue ich mich auf die Zusammenarbeit und die Chance, zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft beizutragen. Österreich und die EU befinden sich mitten in einer zirkulären Transformation. Im ARA-Verein setzen wir uns für klare rechtliche Rahmenbedingungen, Rechts- und Investitionssicherheit ein“, so Hubert Marte, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der ARA AG.

Alfred Berger, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ARA AG und Vorstand der NÖM AG: „Als Team erfahrener Expert*innen aus unterschiedlichen Branchen sind wir im ARA-Aufsichtsrat für die zukünftigen Herausforderungen hervorragend aufgestellt. Die Kreislaufwirtschaft in Österreich erfordert unser volles Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Besonders begrüße ich Hubert Marte als neues Aufsichtsratsmitglied, der mit seinem umfangreichen Know-how viel zur Arbeit des Gremiums beitragen wird. Gemeinsam können wir die Entwicklung der Wirtschaft hin zu einer effizienten Circular Economy entscheidend vorantreiben.“

Als Sprecher der Kurie Handel und langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates streicht Robert Nagele, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der ARA AG und Vorstandsmitglied der BILLA AG, die Zusammenarbeit des Aufsichtsrates mit allen Stakeholdern hervor: „Als Vertreter des Handels freue ich mich, auch in dieser herausfordernden Zeit an der Gestaltung der ARA AG mitzuwirken. Im ARA-Aufsichtsrat werden wir die Interessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bestmöglich vertreten und innovative Lösungen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft erarbeiten.“

ARA-Verein mit neuem Vorstand

Neben Hubert Marte sind Harald Bauer, Geschäftsführer dm drogerie markt GmbH, und Horst Populorum, CFO Spitz Group, neu im ARA-Aufsichtsrat, der aus den Reihen des ARA-Vereins gewählt wird und gleichzeitig dessen Vorstand bildet. Der ARA-Verein ist mit seinen rund 150 Mitgliedern ein umfassendes Netzwerk der zentralen Akteur*innen der Kreislaufwirtschaft in Österreich und spielt eine entscheidende Rolle bei richtungsweisenden Entscheidungen in der österreichischen Circular Economy.

Verabschiedung eines langjährigen Mitglieds

Nach mehr als drei Jahrzehnten engagierter Mitarbeit scheidet Alfred Fogarassy aus dem ARA-Aufsichtsrat aus. Als stellvertretender Vorsitzender seit der Gründung im Jahr 1993 hat er maßgeblich zur Entwicklung und Ausrichtung der ARA beigetragen. Die ARA AG dankt Alfred Fogarassy herzlich für seine langjährige Unterstützung und seinen unermüdlichen Einsatz.

Aufsichtsrat der ARA AG:

· Alfred Berger (NÖM AG), Vorsitzender des Aufsichtsrates

· Robert Nagele (BILLA AG), 1. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

· Hubert Marte (Rondo Ganahl AG), 2. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

· Harald Bauer (dm drogerie markt GmbH)

· Nicole Berkmann (SPAR Österreich-Gruppe)

· Johann Eggerth (Vetropack Austria GmbH)

· Peter Gasser (Silgan Holdings Austria GmbH)

· Thorsten Löhl (Borealis Polyolefine GmbH)

· Alexander Loimayr (MM Board & Paper)

· Horst Populorum (Spitz Group)

· Christoph Rief (HOFER S/E)

· Katharina Swoboda (Siemens AG Österreich)