Mehr Ressourcenschonung in der Automobilindustrie durch echte Kreisläufe: Fahrzeugbauteil aus Altauto-Kunststoff

Kunststoff zukunftsfähig gemacht: Im Jahr seines 75-jährigen Jubiläums treibt der Kunststoffspezialist Pöppelmann seine Konzepte für Kreislaufwirtschaft und damit die Reduktion von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) konsequent voran. Dies geschieht vor allem durch Produkte, die nach dem Design-for-Recycling-Konzept gestaltet sind, und dem Einsatz von Post-Consumer-Rezyklaten (PCR), also wiederverwertetes Material von bereits genutzten Produkten.

Recycling und Reduzierung von THG-Emissionen

Von Kunststoffprodukten, die bei Pöppelmann mit einem besonderen Fokus auf Ressourcenschonung entwickelt werden, profitiert unter anderem die Automobilindustrie. Hier hat der Kunststoffspezialist in jüngster Vergangenheit z. B. durch technische Bauteile aus PCR, deren Material aus haushaltsnahen Abfällen gewonnen wird, auf sich aufmerksam gemacht. Jüngste Innovation für diese Branche mit strengen Qualitätsvorgaben sind die neuen Wagenheberaufnahmen. Die Serienbauteile werden aus recyceltem Kunststoff gefertigt, der aus Altfahrzeugen stammt. Pöppelmann bereitet das Material in der hauseigenen Compoundierung auf. Umfangreiche Laborprüfungen gewährleisten die hohe Qualität und Sicherheit des Endprodukts. Die neuen Wagenheberaufnahmen senken die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Produkten aus Neuware um 71 Prozent. Diese innovative Lösung erfüllt bereits die Anforderungen der zukünftigen EU-Altauto-Verordnung, die einen Mindestanteil von 25 Prozent recyceltem Kunststoff vorschreibt, davon 25 Prozent aus Altfahrzeugen.

Vorreiterrolle ausgebaut

Mit dieser wegweisenden Entwicklung, die auf der Fachmesse Fakuma 2024 vorgestellt wird, unterstreicht Pöppelmann erneut seinen Pioniergeist und zeigt, wie Kreislaufwirtschaft und innovative Produktentwicklung im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen. Im Jahr des Firmenjubiläums stellt die Unternehmensgruppe damit die Weichen für neue Möglichkeiten in Sachen Klimaschutz und Ressourcenschonung in der Kunststoffwirtschaft.

Über Pöppelmann

Die Pöppelmann GmbH & Co. KG aus dem niedersächsischen Lohne, die 2024 ihr 75-jähriges Firmenjubiläum feiert, ist einer der führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Mit über 2.500 Mitarbeitern weltweit produziert das Unternehmen an sechs Standorten Standardprodukte und Sonderanfertigungen aus Kunststoff.

Über PÖPPELMANN blue®

PÖPPELMANN blue® ist eine unternehmensweite Initiative der Pöppelmann Gruppe aus dem niedersächsischen Lohne für mehr Ressourcenschonung und Klimaschutz. Der Kunststoffspezialist bündelt darunter alle Aktivitäten seiner vier Divisionen Pöppelmann KAPSTO®, Pöppelmann K-TECH®, Pöppelmann FAMAC® und Pöppelmann TEKU®, die einen verantwortungsvollen Einsatz von Ressourcen zum Ziel haben. Der größte Hebel hierfür ist die Mehrfachnutzung von Kunststoffen in der Kreislaufwirtschaft.

