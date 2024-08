Jobmotor in den Städten

Gemeinsam mit der Circle Economy Foundation wurde eine Methodik entwickelt, um dieses Ziel messbar zu machen. Der Bericht stellt die Ergebnisse für die europäischen Städte des C40-Netzwerks vor.

Rund 8 Prozent der Arbeitsplätze in den europäischen C40-Städten können heute als umweltfreundlich bezeichnet werden. Das sind insgesamt 2,3 Millionen von rund 30,5 Millionen in 18 Städten. Etwa 1,3 Millionen davon können als direkte grüne Arbeitsplätze bezeichnet werden. Dazu gehören Sektoren wie erneuerbare Energien, Abfallsammlung und Reparatur. Knapp 970.000 Arbeitsplätze werden als indirekt grün bezeichnet. Sie fallen in die Bereiche Zulieferung und Dienstleistungen. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Städten, zwischen 3,2 und 13,5 Prozent der Gesamtbeschäftigung. Zu den Branchen mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent grüner Arbeitsplätze zählen die Elektrizitätswirtschaft, die Dampf- und Klimatechnik, die Wasserversorgung, die Abwasser- und Abfallentsorgung sowie die Sanierung. Diese Sektoren sind stark von lokalen klimapolitischen Maßnahmen betroffen.

Mit rund 4 Millionen Arbeitsplätzen ist der Groß- und Einzelhandel einer der größten Arbeitgeber in den europäischen C40-Städten. Derzeit sind jedoch nur 6,5 Prozent dieser Arbeitsplätze umweltfreundlich. Hier gebe es noch ein großes Potenzial.

Es müsse dringend in die Ausbildung von Fachkräften in­­vestiert werden. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Arbeitnehmer*innen die Fähigkeiten hätten, die für eine gerechte Transformation und Dekarbonisierung in allen Sektoren erforderlich seien.

Diese Ergebnisse würden zeigen, wie Städte zu Drehscheiben für grüne Arbeitsplätze werden könnten. Sie zeigen auch, wie viel Potenzial noch vorhanden ist. Klimainvestitionen würden nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, sondern auch einen transformativen Wandel weit über die Stadtgrenzen hinaus bewirken.

Während die Ökologisierung von Schlüsselsektoren und die Abkehr von fossilen Brennstoffen Arbeitsplätze schaffen kann und wird, müssen Städte auch für einen gerechten Übergang für diejenigen sorgen, die von der Abkehr betroffen sind. Der Übergang müsse bewusst und gut geplant werden, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Gewerkschaften und Gemeinschaften Zugang zu guten, umweltfreundlichen Arbeitsplätzen und Qualifikationen haben und sich aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligen können. Investitionen in die Ausbildung werden entscheidend sein, um die Verdrängung von Arbeitsplätzen zu verhindern und sicherzustellen, dass die Beschäftigten über die für grüne Arbeitsplätze erforderlichen Qualifikationen verfügen. Diese Maßnahmen müssen durch Sozialschutzmaßnahmen ergänzt werden, um die Menschen vor den negativen Auswirkungen des Wandels zu schützen.

Städte als Katalysatoren für Wandel

Die europäischen Städte spielten eine entscheidende Rolle bei der Förderung des grünen Wandels, der die lokale Wirtschaft, die Beschäftigung und die Qualifikationen verändere. Die europäischen Städte würden zu Hotspots für Innovationen und Experimente, die eine wichtige Rolle bei der Umsetzung grüner Initiativen und Maßnahmen spielen und gleichzeitig grüne Arbeitsplätze vor Ort fördern. Derzeit hätten alle C40-Mitgliedsstädte in der Region einen Klimaaktionsplan veröffentlicht, der im Einklang mit dem Pariser Abkommen stehe. Um sicherzustellen, dass die lokalen Arbeitskräfte sich an die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt anpassen können, sind gezielte Programme zur grünen Ausbildung und zur Unterstützung der Integration von Arbeitskräften erforderlich, um die Chancen für Arbeitnehmer, insbesondere aus benachteiligten Gruppen, zu maximieren. Dies geschieht bereits.

Nach Angaben der Europäischen Kommission geben mehr als drei Viertel der Unternehmen in der EU an, dass sie Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte mit den erforderlichen Qualifikationen zu finden. Da KMU mehr als 90 Prozent der Unternehmen im europäischen Bausektor ausmachen, können koordinierte kommunale Bemühungen zur Überwindung des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels und zur Unterstützung der lokalen Arbeitskräfte im Bausektor eine große Wirkung haben. Die Städte können die Behörden und den Privatsektor dazu verpflichten, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für benachteiligte Gruppen in den grünen Sektoren im Kontext der Modernisierung und den erneuerbaren Energien bereitzustellen.

Die Kreislaufwirtschaft könnte bis 2030 über 700.000 neue Arbeitsplätze in der EU schaffen und damit einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung leisten.

In Bildung investieren

Europäische Städte müssen weiterhin in grüne Arbeitskräfte investieren und lokale Investitionen des Privatsektors und anderer Regierungsebenen unterstützen. Die Städte sollten sich für die Entwicklung von Arbeitskräften einsetzen und sicherstellen, dass diese Arbeitsplätze für eine breitere Bevölkerung zugänglich sind. Dies bedeutet vor allem Investitionen in Ausbildungs- und Umschulungsprogramme, um die Arbeitskräfte mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten. Dies gilt insbesondere für Sektoren, in denen es nur wenige grüne Arbeitsplätze gibt oder die ein großes Potenzial für grüne Arbeitsplätze haben. Es müssen maßgeschneiderte Mechanismen für die Umschulung von Arbeitskräften in nicht grünen Sektoren entwickelt werden, um grüne Arbeitsplätze für alle zugänglich und attraktiv zu machen, speziell für Berufsanfänger.

Es sollten Anreize für Arbeitgeber geschaffen werden, grüne Arbeitsplätze zu schaffen, hauptsächlich in Sektoren mit vielen Beschäftigten. Anreize wie Steuererleichterungen können auch für Qualifizierungsmaßnahmen oder Lohnzuschüsse genutzt werden. Zudem fordert die Studie die Förderung von Innovationen in Branchen, die einen direkten Beitrag zur Green Economy leisten. Der Fokus sollte dabei auf der Nutzung des großen Dienstleistungssektors liegen, um die lokale Produktion zu stärken und auszubauen. Außerdem sei die Zusammenarbeit mit Stakeholdern auf allen Ebenen notwendig, um bestehende direkte grüne Sektoren wie Abfallwirtschaft und erneuerbare Energien in die lokale Wirtschaft zu integrieren.

Die Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen sollten aktualisiert und dazu genutzt werden, die Transformation des grünen Marktes zu fördern. Dies könnte unter anderem dadurch erreicht werden, dass die Städte ihre Einflussmöglichkeiten im Beschaffungswesen aktiv nutzen, um erneuerbare Energien und grüne Standards in öffentliche Investitionen zu integrieren und dadurch Lieferanten und Hersteller zu Innovationen und zur Einführung nachhaltiger Praktiken zu ermutigen. Diese Bemühungen würden die Entwicklung und Aktualisierung von Standards zur Unterstützung umweltfreundlicher öffentlicher Beschaffungsentscheidungen, die Förderung der Verbreitung umweltfreundlicher Praktiken in der Produktion und die Schaffung von Anreizen für die Einführung wettbewerbsfähiger umweltfreundlicher Praktiken in Unternehmen umfassen. Außerdem ist die Fortbildung von Einkäufern auf kommunaler Ebene von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, eine umweltfreundliche Beschaffungspolitik effektiv umzusetzen.