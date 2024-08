Recycling- und Entsorgungsbranche trifft sich zur bvse-Jahrestagung in Hamburg

Am 24. und 25. September 2024 lädt der bvse seine Mitgliedsunternehmen und Brancheninteressierte zur Jahrestagung ins H4 Hotel nach Hamburg Bergedorf ein.

Mit turnusgemäßen Neuwahlen des Präsidiums und der bvse-Fachverbände stellt sich die Recyclingbrache nicht nur für die Zukunft neu auf. Die Agenda verspricht darüber hinaus eine insgesamt spannende Veranstaltung mit hervorragenden Keynote-Speakern im öffentlichen Tagungsteil sowie mit Vorträgen von Expert:innen und Diskussionen zu aktuellen Fachthemen bei den verbandsinternen Sitzungen.

Das bvse-Präsidium tagt bereits am Montag, 23. September. Die bvse-Mitgliederversammlung mit der Neuwahl des Präsidiums findet am Dienstag, 24. September, von 14:00 bis 15:30 Uhr statt. Die Versammlungen der Fachverbände und Ausschüsse mit interessanten Fachbeiträgen, Diskussionen und den jeweiligen Vorstandswahlen finden an beiden Tagungstagen, 24. und 25. September, teilweise parallel statt.

Der Öffentliche Tagungsteil beginnt am Dienstag, 24. September, ab 16:00 Uhr. Nach der Begrüßung durch den bvse-Präsidenten Henry Forster können sich die Teilnehmenden mit Vorträgen des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach und des Präsidenten des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, auf zwei eloquente Keynote-Speaker freuen.

Der anhaltende Ukraine-Krieg und weitere weltweite Krisen und Herausforderungen halten das politische und wirtschaftliche Geschehen – und damit auch die Rahmenbedingungen für die Branche, beispielsweise im Hinblick auf die Containerverknappung oder auch der Sicherung der Energieversorgung, fest im Griff.

Bekannt dafür, die eigene Meinung ohne Umschweife zu vertreten, wird Unionspolitiker Bosbach in seinem Vortrag „Krieg & Krisen, Deutschland und Europa im Stresstest“ die aktuelle Situation analysieren sowie klare Worte zu den Ursachen, aber auch zu möglichen Lösungsansätzen für einige der internationalen und nationalen Brennpunkte finden.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, gibt eine aufschlussreiche Analyse darüber, auf welche Herausforderungen sich die Recycling- und Entsorgungsbranche im Spannungsverhältnis zwischen Kreislaufwirtschaft, Wettbewerb und Kartellrecht zukünftig einstellen muss.

Nach dem Schlusswort von bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der bvse-Jahrestagung ab 19:30 Uhr zum bvse Dinner-Meeting im Tagungshotel.

