Präsidiums-Neuwahl bei Baustoff Recycling Bayern

Auf der Mitgliederversammlung des Baustoff Recycling Bayern e.V. am 16. Juli 2024 in Ingolstadt wurden turnusgemäß Neuwahlen zur Besetzung des Präsidiums durchgeführt.

Moosleitner erneut als Präsident, Brutscher als Vizepräsident bestätigt. Darüber hinaus präsentiert sich das 15-köpfige Führungsgremium mit Birgit Gehr, Isabell Haberstock und Lisa Thaler in Zukunft insgesamt etwas jünger und weiblicher.

Dabei bestätigten die Mitglieder erneut das Vertrauen in die Arbeit der bisherigen Verbandsspitze und wählten Matthias Moosleitner (Inhaber der Moosleitner Unternehmensgruppe) als 1. Präsidenten und Markus Brutscher (Geiger Gruppe, Oberstdorf) als Vizepräsidenten erneut in ihre Ämter.

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock beglückwünscht erfreut den wiedergewählten ersten Präsidenten Matthias Moosleitner: „Mit Matthias Moosleitner steht ein Pionier und Förderer des Baustoffrecyclings an der Verbandsspitze, der es mit nachhaltigen Visionen, Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen immer wieder verstanden hat, Entscheidungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft von Baustoffen voranzubringen und vorhandene Synergien zu nutzen. Das gemeinsame Ziel, die Schlagkraft für die Akzeptanz von Sekundärbaustoffen zu erhöhen, das unsere Verbände mit dem gemeinsamen Anschluss an das Gütesiegel der QUBA-Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH seit 2020 auch bundeseinheitlich konsequent verfolgen, verbindet unsere Verbände und uns auch persönlich bereits seit vielen Jahren. Wir freuen uns schon sehr darauf, im nächsten Jahr die dann schon rund 10 Jahre andauernde „Verbandsehe“ zwischen Baustoff Recycling Bayern und bvse e.V. feiern zu dürfen.“

Mit der Neuwahl des Präsidiums ziehen auch zwei weitere Damen in das Gremium ein. An die Stelle von Andreas Thaler, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde dessen Tochter Lisa Thaler (Andreas Thaler GmbH & Co. KG, Neusäß) in diese Position gewählt. Zudem konnte Isabell Haberstock (Lang & Haberstock GmbH, Altenstadt) die Wahlstimmen auf sich vereinen. Mit der wiedergewählten Birgit Gehr (BLUES Bay. Logistik Umwelt und Entsorgungs Systeme GmbH, München) vertreten damit nun drei Frauen die Interessen der Verbandsmitglieder in ihrem höchsten Gremium.

Ebenso wieder ins Präsidium wiedergewählt wurden Christoph Althammer (Althammer Bau GmbH, Pempfling), Helmut Eichstetter (Eichstetter GmbH, Furth), Andreas Gutmann (Gutmann Baustoffrecycling GmbH & Co. KG, Hainsfarth), Marcus Hehl (Hubert Schmid Recycling- und Umweltschutz GmbH, Marktoberdorf), Herman Plail (Plail Sekundärbaustoff GmbH, Forchheim), Michael Reithelshöfer (Franken Baustoff Recycling GmbH & Co. KG (FBR), Röthenbach), Konrad Schickert (Schickert GmbH, Erlangen-Dechsendorf), Nils Seidl (BS Bodenmanagement GmbH, Schweinfurt), Stefan Spitzer (Spitzer GmbH, Emskirchen) und Thomas Wolfmeier (Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH, Neuötting).