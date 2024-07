ARA startet österreichweite Out-of-Home-Kampagne

In Verpackungen stecken wertvolle Rohstoffe. Mit dieser Botschaft schärft die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) seit 2022 mit der Kampagne „Achte auf die Verpackungen Rohstoffe“ das Bewusstsein der Österreicher*innen für die Kreislaufwirtschaft.

Nun will sie gemeinsam mit Partner*innen aus Wirtschaft und Handel die Kampagne erstmals bundesweit im Out-of-Home-Bereich starten. Ab 27. Juli bis 14. August 2024 sollen 2.500 Plakate und 1.000 City Lights in ganz Österreich zu sehen sein – mit Fokus auf den urbanen Raum. Begleitet wird die branchenübergreifende Kampagne von Online-Werbung in den sozialen Medien.

Unter dem Motto „Achte auf die Verpackungen Rohstoffe“, soll die Out-of-Home-Kampagne das Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft und damit die Sammelmotivation der Österreicher*innen weiter stärken. Die ARA und Marken und Unternehmen, wie Lorenz Bahlsen Snackworld, McDonald’s Österreich, Ölz der Meisterbäcker, Milford, Müller Drogerie, Nestlé, NÖM und Werner & Mertz mit der Marke Frosch, bündeln dazu ihre Kräfte.

2022 wurde der Testpilot mit 25 Partner*innen zum ersten Mal als Social Media-Kampagne initiiert. Im darauffolgenden Jahr wuchs diese auf rund 50 teilnehmende Marken und Unternehmen an und wurde online sowie über Print-Inserate und Websites verbreitet. Mit der klaren Botschaft konnten dadurch 20,2 Mio. Kontakte erreicht werden. Für den österreichweiten Launch der Plakatkampagne im August erwartet die ARA sogar 40 Mio. Kontakte.

Darüber hinaus testet die ARA gemeinsam mit dem Handelsunternehmen Müller in der Flagship-Filiale auf der Wiener Mariahilfer-Straße ein spezielles Point-of-Sale Spin-off. Im Rahmen des Pilotprojekts „Kreislauf-Helden“ werden kreislauffitte Verpackungen der Müller-Eigenmarke direkt am Point-of-Sale hervorgehoben. Begleitend dazu führt das GfK Institut eine sozialwissenschaftliche Feldstudie durch, bei der Kund*innen vor Ort zu ihrem Verständnis von Kreislaufwirtschaft, Verpackungen und Green Marketing befragt werden.