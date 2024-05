AZuR-Netzwerk wächst weiter

Mit den vier neuesten Partnern aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz wächst das Netzwerk auf 76 Unternehmen, Verbände, Organisationen und Hochschulen. AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth freut sich über die „steigende Aufmerksamkeit in Wirtschaft, Medien und Politik. Die Vorteile des gemeinsamen Networkings scheinen sich europaweit herumgesprochen zu haben. In manchen Branchen scheint die AZuR-Partnerschaft mittlerweile zum guten Renommee zu gehören.“

Salvadori entwickelt Lösungen für Runderneuerung und Reifen-Recycling

Salvadori ist ein Unternehmen, das für seine Kunden in über 47 Ländern Recyclinganlagen betreibt. Salvadori gehört zum globalen Geschäftsportfolio der Technical Rubber Company (TRC). Salvadori konzentriert sich auf die Entwicklung von Recyclinglösungen, die zielgerichtet für die Zwecke seiner Kunden konzipiert, gebaut, getestet und installiert werden. Salvadori hat es sich zur Aufgabe gemacht, Abfälle in Werte zu verwandeln, indem es Lösungen anbietet, mit denen End-of-Life Tires und andere Materialien in neue Fertigprodukte umgewandelt werden können, um diesen wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben zu geben. Salvadori bietet eine breite Palette von Anlagen für:

· Verkleinerung und Entkohlung aller Arten von Reifen, sogar riesige 63-Zoll-Reifen, die von Erdbewegungsmaschinen in der Bergbauindustrie verwendet werden.

Lackieranlagen für Mulch und Polierstaub, die typischerweise als Nebenprodukt bei der Runderneuerung von Reifen anfallen.

Formgebungsanlagen, in denen Gummikrümel aus den Schredderanlagen zu neuen Produkten verarbeitet werden.

Mondo Reifenmarkt schafft die Basis der Reifen-Kreislaufwirtschaft

Mondo Reifenmarkt ist spezialisiert auf die Sammlung, umweltgerechte Lagerung und bestmögliche Verwertung gebrauchter Reifen. Damit schafft der zertifizierte Altreifenentsorger (ZARE) aus dem Münsterland die Basis für eine nachhaltige Reifen-Kreislaufwirtschaft. Mondo sammelt Altreifen von Fahrzeugen aller Art und jeder Größe aus allen Regionen Deutschlands. Gebrauchte Reifen von Pkw landen ebenso bei Mondo wie Reifen von Transportern, Lkw, Traktoren und Erdbewegungsmaschinen.

Nach sorgfältiger Prüfung und Bewertung werden die Reifen – je nach Qualität von Karkasse, Profil und Lauffläche – als gut erhaltene Gebrauchtreifen verkauft und weltweit exportiert oder der fachgerechten Runderneuerung zugeführt. Abgefahrene, verschlissene, defekte oder nicht mehr runderneuerbare Reifen gibt das Unternehmen an stoffliche und chemische Verwerter weiter, die die in Reifen enthaltenen Rohstoffe (Stahldraht, Textilfasern und vor allem Kautschuk) umweltgerecht aufbereiten und der Produktion hochwertiger Recyclingprodukte sowie neuer Reifen zuführen.

Werba-Chem kreiert Lösungen und Additive für die Reifenherstellung

Werba-Chem ist spezialisiert auf nachhaltige Lösungen und Produkte für zahlreiche Branchen. Aus nachwachsenden Rohstoffen werden in Europa biologisch abbaubare, ressourcenschonende Additive für die klimagerechte Herstellung hochwertiger Reifen und Kautschukprodukte entwickelt. Die selbst entwickelten Additive sind Schlüsselelemente in vielen modernen Industrieprozessen. Der Fokus von Werba-Chem liegt auf nachhaltigen Materialien, die möglichst lange in Gebrauch bleiben können.

Im Mobilitätssektor entwickelt Werba-Chem aus nachwachsenden Rohstoffen biologisch abbaubare, gering-toxische und ressourcenschonende Additive für Reifen. Diese Additive erleichtern in der Reifenindustrie maßgebliche Verarbeitungsprozesse, sorgen zugleich für einen umfassenden Alterungsschutz und letztlich auch für eine Performance-Steigerung. Die Entwicklungen von Werba-Chem helfen Unternehmen der Reifen- und Recyclingindustrie dabei, ihr Optimierungspotenzial nachhaltig auszuschöpfen.

Transfor berät Unternehmen der Automobilbranche bei Transformationsprozessen

Das französische Boutique-Beratungsunternehmen Transfor hat sich auf die Transformation von Unternehmen in der Automobilbranche spezialisiert. Transfor bietet eine vollständige Unterstützung in jeder Phase von strategischen Neuausrichtungen von Unternehmen, Übernahmen, Kooperationen und Generationswechseln. CEO Hervé Richert verfügt über umfassende Vorstands- und Führungserfahrung bei führenden multinationalen Unternehmen der Reifen- und Automobilindustrie, wie Michelin und Lohr Industrie. Er gehörte dem Verwaltungsrat von Apollo Tyres in Indien und PT Gajah Tunggal in Indonesien und war Direktor von Starco Europe A/S, in Dänemark.

Das unabhängige Boutique-Beratungsunternehmen hat sich auf die Unternehmensentwicklung und die Begleitung großer Transformationsprozesse in der Automotivebranche spezialisiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der phasenübergreifenden strategischen Unterstützung der Kunden bei der Erschließung und Entwicklung neuer Märkte und Marktsegmente. Als Boutique-Beratung mit großem Netzwerk kann Transfor gezielt auf individuelle Geschäftsbedürfnisse und Problemstellungen eingehen. Die geprüfte Methodologie und breite interdisziplinäre Erfahrung ermöglichen es, neue Wege zu finden und effizient umzusetzen. Daraus resultieren für Transfor-Kunden Wachstum, Synergien und Innovationskraft.