Prezero und Teufelberger entwickeln Closed Loop für Umreifungsbänder

Prezero entwickelt zusammen mit dem weltweit größten systemunabhängigen Hersteller von Umreifungsbändern einen „Closed Loop“. Prezero sammelt die Umreifungsbänder aus Polypropylen und PET und verbringt sie in spezielle Recyclinganlagen. Von dort gelangt das Material dann in die Produktionswerke von Teufelberger, wo sie – „Strap to Strap“ – zu neuen Umreifungsbändern verarbeitet werden.