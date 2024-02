Untha verzeichnet 2023 erneut positive Bilanz

Außerdem wurde die Unternehmensgruppe um eine weitere Tochtergesellschaft erweitert.

„Das Geschäftsjahr 2023 war für uns Herausforderung und Erfolg zugleich: Wir haben unser weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk erweitert und eine neue Tochtergesellschaft gegründet – die Untha e-technology. Darüber hinaus haben wir unsere Infrastruktur ausgebaut und die Entwicklung von Innovations- und Digitalisierungsprojekten vorangetrieben. Mit diesen und vielen weiteren Maßnahmen haben wir den Grundstein für geplante Wachstumsziele gelegt und können gemeinsam mit unserem Team zuversichtlich in die Zukunft schauen“, sagt Alois Kitzberger, CEO von Untha Shredding Technology.

Meilensteine 2023

Untha erzielte 2023 einen Rekordwert von knapp 98 Millionen Euro bei den Auftragseingängen – das entspricht einem Plus von rund 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erwirtschaftet wurde dieses Ergebnis unter anderem durch den Verkauf von mehr als 400 Zerkleinerern. Ein weiterer wichtiger Umsatzbringer sind hochwertige Zubehörteile und Serviceleistungen. Produziert werden die Zerkleinerer allesamt im Werk in Kuchl, der Eigenfertigungsanteil liegt bei rund 80 Prozent. Die Exportquote des Salzburger Zerkleinerungsherstellers liegt bei über 90 Prozent.

Um neue und bestehende Kund:innen bestmöglich zu betreuen, wurde 2023 auch das internationale Netzwerk an Vertriebs- und Servicepartnern erweitert. Außerdem ist das Unternehmen mit fünf Vertriebstochtergesellschaften in Deutschland, Polen, Amerika, Großbritannien und der Türkei vertreten. Ein globales Vertriebsnetz in mehr als 50 Ländern der Welt verdeutlicht die Marktpräsenz.

Ein besonderer Meilenstein im vergangenen Geschäftsjahr war die Gründung der Untha e-technology GmbH. Diese Tochtergesellschaft versorgt Untha mit der für den Betrieb der Zerkleinerer notwendigen Steuerungstechnik.

Blick in die Zukunft

„Auch in den kommenden Jahren planen wir ein kontinuierliches, profitables Wachstum. Dafür werden wir kräftig in die Erweiterung unserer Kapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung investieren, um das Unternehmen und unsere Mitarbeitenden auf die wachsenden Anforderungen des Marktes und unserer Kundinnen und Kunden vorzubereiten“, erläutert Kitzberger. Geplant sind umfangreiche Projekte im Bereich der Standorterweiterung, Innovations- und Digitalisierungsprojekte und die stetige Suche nach neuen Talenten für das Team.