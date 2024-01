Interzero: Markus Müller-Drexel verstorben

Wie das Unternehmen mitteilte, verstarb der CEO der Interseroh+ GmbH und Managing Director der Interzero Holding völlig unerwartet am Morgen des 18. Januar in einem Berliner Krankenhaus.

„Die Nachricht über den Tod von Markus Müller-Drexel ist ein unfassbarer Schock“, so Dr. Axel Schweitzer, Chairman und Gesellschafter der Interzero-Gruppe. „Wir verlieren mit ihm einen zentralen Kopf unseres Unternehmens, einen Pionier des Verpackungsrecyclings in Deutschland, einen klugen Berater. Und vor allem: Ich verliere einen Freund. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Heike, seinem Sohn Dominik und der gesamten Familie.“

„MMD“, wie er wegen seines langen Namens nicht nur im Unternehmen, sondern auch in der Branche genannt wurde, gehörte dem Unternehmen über 30 Jahre lang an und hat maßgeblich das Lizenzgeschäft aufgebaut und geleitet. Von 1992 bis 1997 leitete er die Niederlassung Süd der damaligen INTERSEROH Dienstleistungs GmbH in München. 1997 wechselte Müller-Drexel in die Zentrale nach Köln, wo er die Leitung des operativen Geschäfts übernahm. Zum 1. Mai 2002 wurde Markus Müller-Drexel zum Geschäftsführer der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH berufen. Ab 2016 übernahm er zudem die Funktion des CEO der ALBA Services Holding.

BDE-Hauptgeschäftsführer Dr. Andreas Bruckschen erklärte: „Markus Müller-Drexel hat einen der arbeitsintensivsten und herausforderndsten Fachbereiche, den der Dualen Systeme, nicht nur mit beispielhafter fachlicher Kompetenz, sondern auch mit hohem zwischenmenschlichen Einsatz viele Jahre geleitet. Der Verband, seine Mitglieder und die ganze Branche verlieren einen Vordenker und einen seiner klügsten Köpfe. Von dem so plötzlichen Verlust sind wir geschockt. Wir danken Markus Müller-Drexel für sein langjähriges vielfältiges Engagement für Verband und Wirtschaftszweig und trauern mit seiner Familie und vielen Kollegen um einen wichtigen Mitstreiter und persönlichen Freund.“