Veolia übernimmt Sammlung der Gelben Säcke im Alb-Donau Kreis

Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt in einem 14-tägigen Rhythmus. Kommunen, die über Gelbe Tonnen verfügen, werden in einem vierwöchigen Rhythmus bedient.

Ab dem 4. Dezember 2023 werden zwei Rollen mit 13 Säcken pro Rolle im Rahmen einer Erstverteilung direkt an die Haushalte im Alb-Donau Kreis geliefert. Weitere Rollen können ab Januar in den Rathäusern der Kommunen, den Wertstoffhöfen oder Entsorgungszentren abgeholt werden. Sollten Bürgerinnen und Bürger keine Rollen erhalten haben, können siesich an die kostenlose Service-Hotline Gelber Sack von Veolia unter 0800 – 0 78 56 00 wenden. Bereits vorhandene Rollen dürfen weiter benutzt und aufgebraucht werden.

Die Abfallkalender sind über das Bürgerportal des Alb-Donau-Kreises oder unter www.veolia.de/abfuhrkalender erreichbar.