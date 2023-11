Rumänien führt das weltweit größte zentrale Pfandrückgabesystem ein

Das rumänische DRS-System (Deposit Return System) nutzt eine Softwarelösung von Sensoneo, einem Technologieunternehmen mit Sitz in der Slowakei. Die Software dient als Basis für das gesamte System, da sie alle Beteiligten einbindet und Daten aus allen Quellen innerhalb der Prozesskette sammelt. Die Pfandrücknahmesysteme erhöhen die Sauberkeit des gesammelten Materials, was zu einer Kreislaufwirtschaft und einer Verringerung der CO₂-Emissionen führt. Das rumänische System gilt für Getränkebehälter aus Kunststoff, Glas und Metall mit einem Volumen von 0,1 bis 3 Litern. Das Pfand pro Flasche beträgt 0,5 rumänische Lei (etwa 0,1 €).

Alle juristischen Personen, die Getränke in Einwegbehältern herstellen, einführen oder verkaufen, sind verpflichtet, sich an dem System zu beteiligen. Der offizielle Start des Pfandrückgabesystems ist für den 30. November 2023 vorgesehen. Das rumänische Pfandrückgabesystem soll sich weltweit als das umfassendste integrierte System etablieren, das sich durch seine bemerkenswerte Komplexität auszeichnet. Die Einrichtung des DRS-Systems war in vielerlei Hinsicht mit komplexen Herausforderungen verbunden, die die Einrichtung der Geräte, die Integration der Software und die Ermittlung und Sicherung geeigneter Standorte für regionale Zentren umfassten.

Betreiber des Systems ist RetuRO, ein Konsortium, das sich aus einer Kombination von privaten Unternehmen (Verbände von Getränkeherstellern und Einzelhändlern) und einer geringen öffentlichen Beteiligung (durch das rumänische Ministerium für Umwelt, Gewässer und Wälder) zusammensetzt. RetuRO wird jährlich etwa sieben Milliarden Getränkeverpackungen verwalten, um die Verbesserung eine der niedrigsten Recyclingquoten in Europa zu erreichen.

Sensoneo entwickelte ein IT-System für DRS, das an die spezifischen Anforderungen verschiedener Länder angepasst werden kann und ist agnostisch mit jedem Rückgabeautomaten. In der Vorbereitungsphase lieferte Sensoneo ein Markt-Mapping-Tool, das die effizienteste DRS-Implementierung ermöglichte, einschließlich der digitalen Datenerfassung und -analyse von allen Unternehmen, der Registrierung von Unternehmen und ihren Getränken im System und der automatisierten digitalen Auftragsvergabe.

Das vollständige DRS-System von Sensoneo umfasst Module für alle Aktivitäten, die mit der Vorbereitung, dem Betrieb und der Berichterstattung zu tun haben. Die wichtigsten Module des Systems sind das Webportal für Hersteller und Einzelhändler, das Verpackungsregister, das Register der Sammelstellen, das ERP-System (Enterprise Resource Planning), das Berichtssystem, das Dokumentenmanagementsystem, Schnittstellen zu anderen Systemen (RVM, Zähl- und Sortierzentren) und mobile Apps. Alle diese Module werden auf der Microsoft Azure Cloud-Infrastruktur gehostet, die unbegrenzte Möglichkeiten zur Leistungsskalierung und ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Die Module spiegeln die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse wider und erfüllen alle Verpflichtungen der einzelnen Beteiligten vollständig.

Sensoneo verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Pfandrückgabesystemen und ist derzeit der einzige DRS-Integrator, der in fünf europäischen Ländern tätig ist. Neben Rumänien dient die DRS-IT-Lösung von Sensoneo als zentrale Infrastruktur für das gesamte DRS-System in der Slowakei, Malta, Irland und Ungarn. Sensoneo hat das slowakische DRS-System in nur 10 Monaten implementiert und erreicht derzeit eine Recyclingquote von 93 %.