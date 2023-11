Modernisierung der Altholzaufbereitungsanlage von Swiss Krono

Im Rahmen dieses Engagements für mehr Nachhaltigkeit spielt die verstärkte Verwendung von Altholz in der Spanplattenproduktion eine wichtige Rolle für das Unternehmen.

„Vor etwa zehn Jahren haben wir damit begonnen, Altholz in unserer Spanplattenproduktion zu verwenden“, erklärt Guillaume Salmon, Industrial Director bei Swiss Krono S.A.S. „Im Jahr 2019 bestanden dann bereits 50 % unseres Rohmaterials aus Altholz. Dennoch haben wir uns damals das Ziel gesetzt, diesen Anteil noch weiter zu steigern.“

Um dieses Ziel zu erreichen, beauftragte Swiss Krono Dieffenbacher mit der Modernisierung, Optimierung und Erweiterung seiner Altholzaufbereitungsanlage. Bis heute, etwa zwei Jahre nach der Abnahme, konnte das Unternehmen dank der modernisierten Anlage den Altholzanteil im Holzmix von 50 % auf rund 65 % steigern.

„Wir haben uns nicht nur für Dieffenbacher als Partner für dieses Modernisierungsprojekt entschieden, weil uns die vorgeschlagene Lösung überzeugt hat – und das zu einem fairen Preis – sondern auch, weil wir direkt einen guten Draht zu den Menschen bei Dieffenbacher hatten, insbesondere zu Jean-Marc Domecq, dem lokalen Vertreter hier in Frankreich, der das Projekt von Anfang an intensiv begleitet hat“, erinnert sich Salmon.

Die Dieffenbacher-Lösung für Swiss Krono umfasste einen Steinabscheider in Kombination mit neuen Rollenwalzen zur Reinigung der Mikrohackschnitzel, eine Röntgensortierung zur Entfernung von nichthölzernen Verunreinigungen aus dem Spanmaterial, ein Spannwellensieb, das unbrauchbaren Staub vor dem Trockner abscheidet, Sichtertische zur Reinigung der Feinanteile von Sand und MDF-Fasern und einen Prallfiner zur Herstellung des feinen Mittelschichtmaterials.

„Den widrigen Umständen infolge der COVID-19-Pandemie zum Trotz, verlief die Zusammenarbeit mit Dieffenbacher jederzeit hervorragend. Wir haben stets für jedes Problem eine Lösung gefunden“, so Salmon. „In der Planungsphase erstellte Dieffenbacher einen 3D-Scan unserer bestehenden Anlagenstruktur. Das war sehr wichtig, denn die gesamte Anlage – der größte Teil befindet sich in einem mehrstöckigen Turm – war sehr komplex. Dank des 3D-Scans waren wir nicht nur in der Lage, die neue Anlage perfekt in unsere bestehenden Strukturen zu integrieren, wir nutzten den Scan auch regelmäßig im Rahmen der Kommunikation, zum Beispiel um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Projekt zu informieren.“

Neben der Erhöhung des Altholzanteils im Holzmix gingen mit der Dieffenbacher -Lösung noch weitere Verbesserungen für Swiss Krono einher. „Die Anlage ist jetzt insgesamt sauberer. Bei der Verarbeitung von Altholz entsteht viel Staub und die Maschinen können entsprechend sehr schnell verschmutzen, wenn sie nicht richtig gewartet und regelmäßig gereinigt werden. Die neue Anlage ist wesentlich einfacher sauber zu halten als die alte“, freut sich Salmon.

Ein weiteres Ziel von Swiss Krono war es, trotz erhöhtem Altholzanteil die optimale Plattenqualität zu gewährleisten. „In der Vergangenheit kam es vor, dass sich Kunden bei uns über Metallteile in den Platten beschwerten, die ihre Maschinen beschädigt hatten“, berichtet Salmon. „Mit unserer neuen Dieffenbacher-Anlage haben wir keinerlei Beschwerden mehr. Wir sind zufrieden und können die Recyclinglösungen von Dieffenbacher uneingeschränkt weiterempfehlen“, so sein abschließendes Fazit.