Zirkuläre Geschäftsmodelle gemeinsam entwickeln

Wie viel Disruption in der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Kunststoff vorstellbar, realistisch und auch notwendig ist, um die Plastikmüll-Krise zu bewältigen – damit beschäftigt sich der 3. Poylproblem-Stakeholder-Dialog am 6. Dezember 2023 in Köln auf Einladung der Röchling Stiftung und von Wider Sense.

Unter dem Titel „Etwas anders oder komplett? Wie viel Disruption braucht die Plastik-Wende? Und wie viel davon ist machbar?“ diskutieren die Teilnehmenden unter anderem mit Pia Schnück (REWE), Prof. Dr. Henning Wilts (Wuppertal Institut), Benedict Wermter (Journalist / Autor des ARD-Films „Die Recyclinglüge“), Ansgar Schonlau (Maag GmbH), Christine Braun (Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft), Tom Ohlendorf (WWF) in einem ausgewählten Kreis von Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.

Eine Besonderheit des Polyproblem-Stakeholder-Dialogs in diesem Jahr sind die Circular Business Labs, in denen die Teilnehmenden unter Anleitung und Moderation der Ideenschmiede HolyPoly gemeinsam an zirkulären Geschäftsmodellen arbeiten. Und wie immer bleibt dabei genügend Zeit zum kollegialen Austausch und zur Vernetzung. Neben spannenden Inputs und Sessions bietet der Tag reichlich Gelegenheit zum Netzwerken.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 6. Dezember, 9.30 bis 17 Uhr, im Bauwerk Köln, Dillenburger Straße 73, 51105 Köln, statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

