Pyrum: Warminbetriebnahme der Linien 2 und 3 in Dillingen gestartet

In Kürze soll das erste Öl aus den neuen Anlagen gewonnen werden. Die Genehmigungsbehörden haben bereits grünes Licht für den Start der Produktion gegeben.

In den vergangenen Wochen wurde die Kaltinbetriebnahme abgeschlossen, alle Teile kalibriert und getestet. Der Automatikbetrieb ist bereits über mehrere Wochen geprüft und die Schulung des Personals ist abgeschlossen. Die Anlage ist mit allen Medien gefüllt, die Dichtheitsprüfung ist erfolgt und bereit für die Produktion. Sobald diese gestartet ist, wird der Durchsatz der ersten neuen Linie sukzessive auf 75 % hochgefahren. Anschließend werden alle Erfahrungen aus Linie 2 in Linie 3 umgesetzt und Linie 3 wird ebenfalls möglichst schnell auf 75 % Durchsatz hochgefahren. Danach werden beide Linien zusammen schrittweise auf 100 % hochgefahren. Der gesamte Prozess bis zur vollen Auslastung wird so schnell wie möglich durchgeführt, kann allerdings mehrere Monate in Anspruch nehmen.