Komatsu-Radlader im Einsatz auf dem Recyclinghof

Vor kurzem stand der Kauf eines neuen Radladers an. Das Unternehmen informierte sich auf Messen ausführlich über infrage kommende Marken und Modelle. So auch auf der IFAT in München bei Kuhn Baumaschinen am Messestand. Das Unternehmen entschied sich für einen Komatsu WA270-8, da hier Preis und Leistung überzeugten und die Maschine perfekt geeignet ist für den effektiven Einsatz im Recyclinghof.

Verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und Kundenorientierung spiegelt sich im Motto von C.R.H. Recycling GmbH wider: „Stark für Sie und unsere Umwelt“. Dieses Motto wird im Unternehmen in Form von kompetenter Beratung, moderner Ausstattung und zukunfts- und nachfrageorientiertem Handeln von allen Mitarbeitern gelebt. Auch der Maschinenpark ist technisch immer auf neuesten Stand. Deshalb schaffte das Unternehmen die neue Komatsu Maschine an, um auch hier umwelttechnisch auf dem neuesten Stand zu sein: einen Komatsu Radlader WA270.

Auf dem Recyclinghof ist der Komatsu WA270-8 Highlift zum Aufladen, Umladen und Aufhalden von Recyclingmaterial, wie Leichtstoffverpackungen (LVP), Kartonagen, Mischpapier aber auch Baumischabfälle und Bauschutt täglich im Einsatz. Neben den ausgeschäumten Reifen und der High Lift Ausführung mit einer Schaufel mit Niederhalter wurde in die Baumaschine eine zentrale Schmieranlage eingebaut.

Mit den hohen Losbrechkräften der Maschinen und einer hervorragenden Gewichtsverteilung bietet sich der WA270-8 Highlift für anspruchsvolle Einsätze im Recyclingbereich an. Durch sein Highlift-Hubgerüst erhöht sich die Auskipphöhe um 42 Zentimeter, was sich speziell in der Beladung von Großraumcontainern bewährt. Ebenso eignet er sich ideal für den Transport von Materialien aller Art und zum Verladen und Aufschieben. Besonders im Recycling sind robuste, langlebige und leistungsstarke Maschinen wichtig, da sie extrem strapaziert werden und viele Betriebsstunden im Einsatz sind.

Der Komatsu Motor gemäß EU Stufe V mit integrierter SmartLoader Logic und der höchst effiziente hydrostatische Antrieb sorgen dafür, dass der Radlader leistungsstark, gleichzeitig kraftstoffsparend und somit umweltfreundlich arbeitet. C.R.H. setzt bei seinen Maschinen außerdem auf Schnelligkeit, Wendigkeit und einfache Bedienung. Hier erfüllt der WA270-8 alle Erwartungen des Unternehmens. Zusätzlich überzeugt er noch mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.